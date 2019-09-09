"Как это расценивать?": Александрова расстроилась из-за комплимента красавице-дочери

Артистка опубликовала в личном Instagram профессиональное фото. В кадре Марина Александрова позирует в необычном образе.
"Какая красивая у вас дочь, совсем на вас не похожа", – сказали мне, увидев меня с дочкой. И как это расценивать?" – написала ниже знаменитость.
Подписчики поспешили успокоить расстроенную артистку. Интернет-обыватели утверждали, что дочь унаследовала красоту от нее. Звезду осыпали комплиментами.
Напомним, у Марины Александровой двое детей – семилетний сын Андрей и дочь Елизавета, которой совсем скоро исполнится четыре года. Отцом наследников артистки является режиссер Андрей Болтенко.
После появления детей Марина Александрова стала реже сниматься в кино. Артистка всю себя посвятила детям. В своих интервью, знаменитость рассказывает, что они с мужем разрешают отпрыскам заниматься всем, что не вредит их здоровью.
"Конечно же, как бы мы ни старались, у нас не получится общаться с детьми на одном уровне. Это и не нужно. Но благодаря детям мы можем вспомнить, как радовались каждой мелочи — жуку, влетевшему в окно, солнышку или дождю. Сегодня мы расстраиваемся, если выпадает много снега, а дети, наоборот, радуются", – говорила Марина Александрова.
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