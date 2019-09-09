Зудина приревновала Табакова к молодой красотке

Но порой, материнская любовь бывает жестоко. От взгляда корреспондентов издания EG.ru не укрылся тот факт, что Табаков-младший на протяжении всей церемонии открытия нового сезона "Табакерки" пытался ухаживать за актрисой Анной Чиповской. Ходят слухи, что Павел давным-давно влюблен в актрису, однако девушка замужем.
Напомним, что Анна Чиповская наиболее известна по ролям Лены из комедийной саги "Елки" и Ани из "Операции: "Цвет нации"". Кроме того, девушка появляется не только в кино. Чаще ее можно заметить на театральной сцене, однако в этом году артистка попросила загружать ее в меньших масштабах.
Подобное поведение сына не укрылось от зоркого взгляда Зудиной. Поговаривают, что "королева-мать" недолюбливает Чиповскую. Версии причин разнятся – то ли из-за популярности, то ли еще из-за чего-то. Тем не менее, факт остается фактом. Когда Марина увидела, как Табаков-младший пытается флиртовать с Анной, она позвала его к себе: "Павлуша!".
EG отметило, что парень вернулся к матери довольно сконфуженным. Все же немного странно, когда взрослого молодого человека называют уменьшительно-ласкательным именем.
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