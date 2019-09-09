Британцы снимут сериал об отравленном Литвиненко

В Великобритании снимут сериал о русском полковнике КГБ и ФСБ Александре Литвиненко. Он был отравлен в Лондоне радиоактивным веществом в 2006 году, передает телеканал "360" со ссылкой на The Guardian.
По информации издания, в основу сценария многосерийного проекта ляжет документальный проект телеканала Channel 4 "Охота на убийц из КГБ". Написал сценарий Джордж Кей, который ранее работал над сериалами "Убивая Еву" и "Преступник".
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