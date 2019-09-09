"С ума сошли": Слава высказалась о молодом любовнике

Эпопея началась с того, что на телеканале НТВ вышел в эфир очередной выпуск программы "Ты не поверишь!". В кадре ведущий рассказал о том, что якобы у артистки имеется любовник. Да ни кто-нибудь, а ее помощник – Николай.
Отметим, что Анастасия счастлива в гражданском браке с Анатолием Данилицким уже около 18 лет. Сейчас звездная пара воспитывает общую дочь Антонину. Напомним, что у Сланевской имеется старшая дочь от первого брака, а у Данилицкого – двое детей.
Своим возмущением по поводу происходящего девушка поделилась на личной странице в социальной сети Instagram. Артистка не скрывала нахлынувших эмоций и использовала в речи нецензурную брань. И в целом, ее можно понять.
От негодования у Славы даже осип голос. Публикацию артистка подписала так: "ПРОСТО БЕСПРЕДЕЛ. Совсем..." (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.). На видео знаменитость рассказала, что после возвращения с гастролей такая новость просто ее, мягко говоря, ошарашила.
Поклонники певицы не остались в стороне от ее беды. Многие выразили мысль, что на сотрудников телепрограммы следует подать в суд. Кроме того, подписчики, среди которых оказалась и Елена Ваенга, поддержали Славу и оставили ей добрые комментарии. Правда, коллега по шоу-бизнесу тоже не постеснялась в крепких выражениях.
"Настя, не нервничай. Нормальные люди это (эмоджи – какашка) не смотрят, а если смотрят, ничему не верят", "Не переживайте, людям делать не чего, вот и говорят что попало. А вы без косметики очень красивая и милая", "Вы хороший человек. И ваш муж это знает и вашы дети. Не слушайте никого. Люблю вас", – эти и другие отзывы оставили фолловеры Славы.
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