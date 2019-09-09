Очень похож: предполагаемый сын советской звезды заявился к Борисову

Дмитрий Киселев считает себя внебрачным сыном знаменитого экстрасенса Вольфа Мессинга. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале житель Подмосковья рассказал историю своего рождения.

О возможной родственной связи с Мессингом Киселев узнал несколько лет назад. Об этом ему рассказала соседка и подруга матери – Маквала Федотова. Герой сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" полагает, что его родительница познакомилась с главным экстрасенсом СССР на одном из сеансов. У звезды и поклонницы из провинции завязался короткий роман.

По словам Киселева, он часто спрашивал родительницу об отце. Однако та неохотно говорила на эту тему, постоянно придумывала какие-то небылицы. Мать Дмитрия умерла, так и не раскрыв тайну сыну.

В студии "Пусть говорят" появилась соседка Киселева. По словам Маквалы Федотовой, родительница Дмитрия – Нелли Григорьевна – много лет назад в приватной бесе рассказала ей о своей самой большой любви.

"Она сказала: "Это первый мужчина в моей жизни, которого я любила". Она сказала: "Кроме тебя эту тайну никто не знает", – поведала женщина.

Федотова мало помнит о романе подруги и Мессинга. Маквала говорит, что не стала узнавать детали этих встреч.

Отметим, что эксперты, собравшиеся в студии "Пусть говорят", скептически отнеслись к словам о возможном отцовстве Вольфа Мессинга. Отмечалось, что экстрасенсу было уже за 70, когда родился Дмитрий. Более того, последние годы знаменитость чувствовала себя неважно – очень болели ноги.

"Я пришел сюда не за пиаром, не для того, чтобы прославиться и заработать какие-то деньги на этом имени. Я пришел узнать правду, потому что мне это самому интересно", – высказался Дмитрий Киселев в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".

Ведущий шоу Дмитрий Борисов отметил, что подтвердить или опровергнуть слова Киселева будет сложно, так как у Вольфа Мессинга и его законной жены Аиды Михайловны не было детей – негде брать биологический материал, для исследования генетического родства. Бессмысленно также говорить об эксгумации тела знаменитого экстрасенса. Между тем Борисов считает, что герой сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" очень похож на предполагаемого отца.