"Пьян или под наркотой": губернатору доложили об опозорившем город Билане

В Интернете появилась петиция под названием: "Требую публичных извинений от властей Самары за приглашение на день города Димы Билана".
"Многие пришли именно на его выступление, – говорится в открытом обращении к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. – Однако, он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей".
Нашлись и те, кому эротические танцы Димы пришлись по душе. Кадры фееричного выступления опубликовал Telegram-канал Yobajur. Многим захотелось быть той самой сценой. И сразу вспомнились стихи Гавриила Державина: "Если б милые девицы / Так могли летать, как птицы, / И садились на сучках, / Я желал бы быть сучочком, / Чтобы тысячам девочкам / На моих сидеть ветвях".
Скандал с Биланом в Самаре набирает обороты. Хотя заподозрить певца в употреблении наркотических средств или спиртного сложно. Да и работает он всегда "вживую". А то, что на сцене была эротика... Ну так на то она и молодость!
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