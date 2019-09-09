Анфиса Чехова ответила на предложение об эскорт-услугах

Артистка рассекретила переписку ее менеджера с неизвестным собеседником. У ее агента спросили, оказывает ли Анфиса Чехова эскорт-услуги.
Звезду позабавила ситуация, и она отреагировала на нее с юмором. 41-летняя ведущая заявила, что в свои годы она не знает, обидеться на такое "непристойное предложение" или порадоваться.
"Оскорбиться или возрадоваться, что в моем "преклонном" возрасте я все еще котируюсь на "рынке шкур" наряду с 20-летними", – высказалась Анфиса Чехова соцсети. Звезда дополнила публикацию смеющимися смайликами.
Напомним, около года назад артистка решила всерьез заняться своей фигурой. Анфиса Чехова начала спортивные тренировки, изменила рацион питания. Результат не заставил себя долго ждать. Ведущая скинула лишние килограммы. Она выглядит подтянутой, а поклонники в соцсети осыпают тысячами комплиментов.
Отметим, что Анфиса Чехова публикует в Instagram не только снимки в нарядах и с отдыха. Звезда пишет стихи и периодически балует подписчиков новыми порциями творчества.
Как писали "Дни.ру", ранее Анфиса Чехова порассуждала о том, как бы провела последние дни перед апокалипсисом. Звезде хотелось бы побыть с близкими и друзьями на берегу океана, как будто бы конец света и не должен наступить.
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