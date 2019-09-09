Елизавета II разочарована поведением Меган Маркл

Стало известно, что герцогиня Сассекская отклонила приглашение Елизаветы II. Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк, чтобы увидеть игру своей лучшей подруги, теннисистки Серены Уильямс, в финале женского открытого чемпионата США.
Поступок супруги принца Гарри ранил монархиню в самое сердце. "Королева страдала и была разочарована, ведь ей нравится собирать друзей и семью", – приводит слова инсайдеров Express.co.uk. По их словам, Елизавета II с нетерпением ждала "нескольких дней веселого хаоса" со своими правнуками.
Меган Маркл и принц Гарри еще не брали своего сына Арчи в Балморал. Супруги объясняют это тем, что наследник еще слишком мал для этого.
Отказался от посещения королевы в Балморале и принц Гарри. Пресс-секретарь Меган Маркл заявила, что так произошло потому, что пара "слишком занята" работой. Также она добавила, что герцогиня Сассекская взяла коммерческий самолет British Airways из лондонского аэропорта Хитроу, чтобы посетить Нью-Йорк на выходных.
Как писали "Дни.ру", по прилету в Нью-Йорк Меган Маркл сразу отправилась в студию йоги Modo Yoga, которая расположена в районе Вест-Виллидж. Ранее в одном из интервью герцогиня признавалась, что только йога помогает ей снять стресс.
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