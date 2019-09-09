Кудрявцева закричала при виде упавшей в воду дочери

Лера Кудрявцева души не чает в своей годовалой дочке Марии. Известная телеведущая успевает не только много и продуктивно работать, но и заниматься воспитанием малышки.

Лера Кудрявцева родила дочь молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову в августе 2018 года. телеведущая до последнего старалась скрыть свою долгожданную беременность: носила свободную одежду, отказалась от работы, не выходила в свет и не общалась с журналистами. По слухам, супруги приложили немало усилий, чтобы на свет появился их общий ребенок.

И вот минувшим августом Лера и Игорь закатили грандиозный праздник в честь первого года жизни малышки. Счастливая Кудрявцева перестала прятать наследницу, более того, начала усиленно хвалиться ее достижениями. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала несколько видеозаписей, на которых запечатлела Машу во время занятий плаванием. "Первая тренировка в бассейне 🌊Маша Молодец 👏🏼 🥰 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Лера Кудрявцева.

На записях видно, что с девочкой занимается брутального вида тренер. Он усадил кроху на бортик и предложил ей с него нырнуть в воду. Маша с готовностью выполнила задание, правда, у нее получилось скорее падение. "Ой, нырнули! Молодцы! Молодцы!" – вскрикнула от радости Лера, видя, что дочь совершенно спокойно отреагировала на погружение под воду.

Затем тренер мягко опустил Марию на глубину, предварительно предупредив ее о том, что она сейчас будет нырять. "Давай папе покажем, дочь!.. Вот молодец!" – похвалила малышку телеведущая. Этими роликами она не ограничилась. А в приложении Stories Лера Кудрявцева выложила запись, на которой запечатлела Игоря Макарова, катающего Машу по полу на спине. "Полы помыли заодно", – с юмором прокомментировала ролик телеведущая.