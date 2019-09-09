Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть

На автомобильное шоу талантов "Россия рулит!", премьера которого скоро состоится на НТВ, Павел Корчагин приехал из Алтайского села Хмелевка, где служит настоятелем в храме. На родине он привык к бездорожью, поэтому попросил организаторов шоу воссоздать в студии именно его. Поэтому конкурс, который ему предстояло пройти в отборочном туре, назывался "Через пень-колоду…"

Суть испытания состояла в том, что автомобиль должен был заехать на две колеи из пеньков и досок, поднимающихся на высоту 1,2 метра. При этом обзор через лобовое стекло не давал водителю возможности видеть то, что находится у него под колесами. Также сложность состояла в том, что доски на пеньках находились под разными углами, машина шла по неровной поверхности, и водителю приходилось постоянно ловить баланс.

Чтобы проверить, можно ли выполнить такое испытание, ведущий шоу Николай Фоменко решил сам сесть за руль, и настолько вошел в раж, что отказался надевать защитный комбинезон и шлем, которые являются обязательными для всех участников шоу. В лакированных туфлях и костюме Николай выровнял кузов машины относительно оси колеи, на которую предстояло заехать, и нажал на газ...

Успешно проехав первую половину дистанции, находясь на самой верхней точке "эстакады", Фоменко потерял баланс и сорвался в пропасть. Находившийся поблизости технический персонал шоу помог ведущему выбраться из автомобиля. Через несколько минут Николай вернулся в кадр. Эта небольшая автокатастрофа не сорвала съемочного процесса.