Пришедшая на кладбище Максакова жестко отреагировала на наглые вопросы

Накануне, 8 сентября, исполнилось 100 лет со дня рождения известной актрисы Людмилы Целиковской. Свой последний приют в 1992 году артистка нашла на Новодевичьем кладбище. Именно сюда почтить память великой актрисы пришли ее самые близкие и друзья. В 12 часов дня пришла ближайшая подруга Надежда Якунина. Она положила цветы, налила воды в вазы. Затем появились еще трое – внук Людмилы Целиковской Каро, его мать и еще одна приятельница умершей актрисы по имени Мара. Близкие также подошли к могиле, возложили цветы, немного постояли.
Спустя час к могиле Людмилы Целиковской подошла ее тезка Людмила Максакова. Артистка была в жемчужно-сером брючном костюме, с внушительными, но скромными украшениями и в затемненных очках. Не секрет, что несмотря на большую разницу в возрасте, Целиковская и Максакова состояли в теплых отношениях. У них было много общего: обе из Астрахани и обе – Людмилы Васильевны.
Как утверждает "Экспресс газета", Максакова долго стояла у могилы покойной подруги. Ее одиночество прерывали наглые вопросы прохожих, интересующихся, дескать, неужели та была лично знакома с самой Целиковской. "Вам-то какое дело?!" – жестко оборвала все расспросы Людмила Максакова.
В одном из интервью артистка с восхищением отзывалась о Людмиле Целиковской. "Она была необыкновенной женщиной из особой породы людей-астраханцев. Всесторонне развитая, необычайно одаренная, писала пьесы, великолепно пела. И при этом в ней не было и тени зазнайства", – говорила Людмила Максакова.
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