"Я очень тебя любил!": Гуф после расставания подкатывает к гордой Топурии

Певица заблокировала своего бывшего возлюбленного в соцсетях. Сначала исполнитель попытался поздравить Кети Топурию с днем рождения в Instagram, послав сообщение в директ. Однако сделать это у Гуфа не получилось.
Тогда музыкант написал ей открытое трогательное послание в своем аккаунте. "Кэта!!! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Я очень тебя любил! Счастья!!!" – высказался экс-избранник Кети Топурии.
Поклонники рэпера поддержали его, посчитав, что Гуф поступил правильно, написав искренние слова. "Гуф, молодец, что опубликовал!", "Просто самый милый пост за последние тысячелетия", "Все, девочки, я плачу, девочки", "Борись до последнего, вы дополняете друг друга!!! И я думаю, что у вас все получится", – написали фолловеры.
Напомним, Кети Топурия и Алексей Долматов расстались около года назад после его скандальной измены. Тогда стало известно о связи Гуфа и его юной поклонницы из Екатеринбурга. Певица резко разорвала отношения.
Этим летом стало известно, что у Кети Топурии появился новый возлюбленный. Они вместе провели отпуск в Италии. Звезда познакомила с избранником четырехлетнюю дочь Оливию.
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