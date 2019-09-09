Ищут пожарные, ищет милиция: Пугачева пропала во время выборов

Раньше Примадонна приходила голосовать то в Москве, где у нее есть квартира, то в Звенигороде, где живет в замке. Камеры фиксировали, как как Народная артистка СССР отдает гражданский долг стране.
Но на выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье, Аллы Пугачевой не увидели на избирательном участке. Хотя и ждали. Поклонники тут же переполошились – мол, где она, любимая? Сразу вспомнилось детское стихотворение Самуила Маршака: "Ищут пожарные, / Ищет милиция, / Ищут фотографы / В нашей столице..."
Судя по фотографиям пальм на странице Аллы Борисовны в социальной сети Instagram, сегодня она далеко от Москвы. Скорее всего, на Кипре. Там у артистки и ее мужа, как говорят, есть недвижимость. Там же недавно они-де получили европейские паспорта. Хотя звездная пара только недавно вернулась из прибалтийской Юрмалы, где провела почти два месяца среди дюн и сосен, иногда выбираясь на концерты или к своей подруге Лайме Вайкуле.
В ноябре Алла Пугачева даст концерт на стадионе в Минске. Но подготовка к нему начнется, видимо, позже – после возвращения отдохнувшей и набравшейся сил артистки в родные края. Как говорят, в столице Белоруссии певица представит обновленную версию программы P.S., которую в апреле представляла на сцене московского Кремля.
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