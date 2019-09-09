Певица Слава отказалась выходить замуж

Артистка решительно отказалась выходить замуж. Певица Слава объяснила, почему передумала выходить замуж за своего избранника – бывшего генерального директора ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолия Данилицкого.

Мама знаменитости сообщила о помолвке певицы Славы еще два года назад. Как утверждали близкие звезды, пара собиралась пойти в ЗАГС, серьезно готовясь к свадьбе. Однако воз и ныне там. Чтобы развеять домыслы, исполнительница расставила все точки над i в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

"Никогда!" – сказала, как отрезала, о возможной свадьбе певица Слава. Она отказалась от обручального кольца, о котором, мечтают миллионы женщин, из-за того, боится разрушить гармонию в семье. Звезда уверена, что поход в ЗАГС и печать в паспорте могут плохо отразиться на ее отношениях с Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет.

"Свадьбы не будет 100%. В моем случае она все испортит", – призналась певица Слава. По словам артистки, подписи и дележка имущества – не по ней.

К слову, знаменитость уверена, что секрет их долгих и прочных отношений с Анатолием Данилицким заключается в том, что ее часто не бывает дома. За время гастролей избранник успевает сильно по ней соскучиться. Свой отпуск певица Слава всегда проводит с возлюбленным и дочкой Антониной.

Как писали "Дни.ру", исполнительница уверена: залог счастливой совместной жизни заключается в том, что они с избранником Тельцы по знаку зодиака. И певица Слава, и Данилицкий, довольно терпеливые, к тому же Анатолий знает, когда стоит промолчать.