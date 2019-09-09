Сын Яны Рудковской в пух и прах разбил обидчика

Накануне в Сети произошел неприятный инцидент. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша публично поставил на место злословного хейтера.

На личной странице юного наследника в Instagram появилось новое фото. На снимке мальчик невинно улыбается, глядя в камеру.

"Доброе утро! Мне часто пишут, что я похож на разных сказочных героев! Излюбленное сравнение моих подписчиков, что я прототип “Вовки из тридевятого царства". Кстати, я очень люблю этот мультик и даже иногда цитирую оттуда любимые фразы", – подписала пост Яна от лица сына.

Первый же комментарий спровоцировал серьезный конфликт. Злопыхатель оставил крайне неприятный комментарий, на который моментально последовала соответствующая реакция.

"Цитируешь? Мы не слышали, за тебя всегда мама говорит, ты это имел ввиду?", – язвительно поинтересовался критик.

Ни для кого не секрет, что страницу малыша ведет его звездная мама. Судя по всему, Рудковскую злая ирония фолловера задела до глубины души.

"Да ладно? Мы – это кто? Вы серьезно, вас кактусом, кажется, величать! Не это! И мама за меня не говорит! Вы, видимо, попутали что-то! Я и сам могу так сказать, что таким, как вы, мало не покажется. И постоять за себя могу сам, смею вас уверить!", – гневно ответила продюсер от лица Саши.