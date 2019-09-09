Ведущая Первого канала рассталась с мужем

Стало известно, что Ирина Муромцева разводится. Ведущая Первого канала решила поставить точку в отношениях спустя шесть лет после заключения брака.

Ирина Муромцева, известная по передаче "Доброе утро" на Первом канале, переживает кардинальные перемены в личной жизни. Эффектная брюнетка разводится с мужем, продюсером Максимом Волковым. Как стало известно, еще в начале августа 41-летняя Муромцева подала иск в судебный участок №217 Гагаринского района.

"Ира с Максимом действительно разводятся. Как и полагается, им дали месяц на размышление – вдруг передумают. Но все обсудив, они решили поставить в отношениях финальную точку, – рассказали в близком окружении телеведущей изданию Starhit. Репортеры связались и с самой Ириной, чтобы та прокомментировала новость. Однако ведущая оказалась немногословна. "Не готова пока обсуждать эту тему", – не пожелала распространяться о своей личной жизни она.

Отметим, что у Муромцевой и Волкова подрастает дочь Александра. Девочка появилась на свет весной 2013 года. Интересно, что Ирина поехала рожать буквально с работы – схватки у нее начались во время записи утреннего эфира. Из-за большой занятости Муромцева и Волков виделись не так часто, как хотелось бы. В недавнем интервью она признавалась, что они чаще разговаривали по телефону, чем встречались.

От первого брака у Ирины есть взрослая дочь Любовь. Девушке уже 18 лет. Ее отцом является некий предприниматель, о котором мало что известно. Однако, по словам телеведущей, мужчина поддерживает общение с дочерью. "И когда он мне предъявляет претензии по поводу Любашиного поведения, я его спрашиваю: "А где следы твоего воспитания?!" – рассказывала в интервью Ирина Муромцева.