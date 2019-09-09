Ведущая Первого канала рассталась с мужем

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Понедельник 9 сентября
Лента новостей
08:17
"Чуть не подрались": о Навке сделали неожиданное признание на людях
08:04
"Нас мотало так": раскрыты подробности экстренной посадки самолета Путина
20:08
Плохая мать: Меган Маркл закидали камнями
18:10
В Москве поймали заблудившегося енота
17:53
В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди
16:17
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
15:24
Копающегося в грязном белье Малахова предупредили о серьезных последствиях
15:06
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
14:09
Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину
13:27
"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников
12:48
"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами
12:33
Старается ради любовника: Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин ошарашил неожиданным признанием на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
08:07
Зеленский получил от Путина инструкции по Донбассу
06:12
Девочка из России погибла в бассейне на Кипре
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
22:02
Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
20:09
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
18:07
Напавший на Памфилову рассказал о мотивах
17:39
"Издеваться не позволим!": Лукашенко вышел из себя на людях
17:25
Все на показ: король Малайзии откровенно рассказал о разводе с русской красоткой
17:10
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
16:39
"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека
16:23
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
16:22
"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк
14:46
Трусливый Зеленский исполнил волю Путина
14:04
Война за наследство: кому достанется имущество Федосеевой-Шукшиной
13:21
Чехову не узнали после жесткой диеты
12:25
Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале
11:49
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
11:11
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
10:35
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
08:09
Угрожающий Путину Лукашенко вызвал отвращение
06:17
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
04:18
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
02:16
Импульсивная Меган Маркл бросила мужа с сыном и покинула страну
00:14
Полностью раздевшаяся Ирина Шейк рассказала о семье
22:00
Экс-солистка "Тату" развелась с мужем
21:51
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
21:50
"Все остальное меркнет": Звезда сериала "Не родись красивой" о четвертом ребенке
21:42
Собчак начала прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой
21:38
Рыдающую на публике Бузову окунули в грязь
21:33
Билан получил смачный удар по лицу
21:17
Знаменитый телеведущий публично унизил Барановскую
21:08
Под Москвой 10-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе
20:54
Беременная жена Тарасова появилась в прозрачном платье
20:53
Жители Подмосковья в панике из-за нашествия странных слизней
20:40
Единороссы делают ставку на новые лица
20:31
Бывший возлюбленный Топурии обмолвился о связи с Тимати
20:13
В Удмуртии пьяный велосипедист угодил под колеса авто
20:02
"Я устала": Асмус внезапно взвыла перед поклонниками
19:56
Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы
19:31
Александра Маслякова лишили самого дорогого
19:14
В Башкирии недовольный клиент забросил в салон такси боевую гранату
18:45
"Я удовлетворена": Водонаева рассказала о состоянии после развода
18:19
Кардинально изменившийся Киркоров взялся за оружие
18:19
Хвастун Лукашенко попался на глупом обмане
17:58
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
17:30
Норкин выгнал из студии лидера движения "Трезвая Россия" за дебош (видео)
17:24
"Можем поскандалить": Эдгард Запашный о драках с больным братом
17:19
Названа дата ареста припертого к стенке Порошенко
16:59
Доводил подростков до смерти: освобожденный досрочно злодей прятал лицо на шоу Малахова
16:48
На Ямале прикинувшийся девушкой парень выманивал деньги у местных жителей
16:30
Совет на выходные
16:29
"У меня деньги есть": Лукашенко сняли покупающим телку
16:28
В московском магазине "Пятерочка" мужчине пробили череп из-за бутылки водки
16:25
Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта
16:13
"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка
15:53
Звезда поразила декольте до пупа на Венецианском фестивале
15:46
Путину доложили о страшном инциденте с Эллой Памфиловой
15:29
Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум
15:26
Дрожащую Меркель посадили в Китае (видео)
15:19
Двое приезжих изнасиловали и жестоко убили 21-летнюю россиянку
14:52
"Оставил их без жилья": Пригожин и Валерия о семейном скандале
14:45
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
14:45
Зеленский затеял опасную игру с Коломойским
14:24
От Меладзе ушла Джанабаева
14:21
Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину
14:03
Россияне стали чаще ходить по врачам
13:54
"Пьянка в разгаре": окосевшая Гагарина ушла в отрыв
13:33
Отбилась стулом и царапалась: жуткие детали нападения на Памфилову
13:31
Объявлено о новом налоге для россиян
13:31
Когда все бесит: названы способы справиться с негативом
13:24
Памфилова высказалась о самочувствии после дерзкого нападения
13:06
"Чтобы долго помнили": эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"
12:57
100 частных музеев со всей России представят экспонаты в Сокольниках
12:44
Памфилова сделала важное заявление после нападения
12:21
На Эллу Памфилову напали с электрошокером: последние подробности
12:09
Что известно о приближенной к Лукашенко сексуальной красотке
12:04
"Завалится": названа дата обрушения Крымского моста
11:41
Молодящаяся Пугачева облюбовала большой мохнатый ствол в Юрмале
11:29
"Красотка!": Глюкоза расцвела после слухов о разводе
11:01
Буланова о состоянии ставшего жертвой несчастья сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
Угрожающий Путину Лукашенко вызвал отвращение
Обнаженная Волочкова в бане растопырила коленки
Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом
"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка
Грязный обман на шоу Шепелева на Первом канале
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала рассталась с мужем

Ирина Муромцева. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, что Ирина Муромцева разводится. Ведущая Первого канала решила поставить точку в отношениях спустя шесть лет после заключения брака.
прочитано 2044 раза

Ирина Муромцева, известная по передаче "Доброе утро" на Первом канале, переживает кардинальные перемены в личной жизни. Эффектная брюнетка разводится с мужем, продюсером Максимом Волковым. Как стало известно, еще в начале августа 41-летняя Муромцева подала иск в судебный участок №217 Гагаринского района.

ПО ТЕМЕ

Ирина Муромцева: Человек был наказан за обман и жадность

Почему уволили телеведущую Муромцеву

"Ира с Максимом действительно разводятся. Как и полагается, им дали месяц на размышление – вдруг передумают. Но все обсудив, они решили поставить в отношениях финальную точку, – рассказали в близком окружении телеведущей изданию Starhit. Репортеры связались и с самой Ириной, чтобы та прокомментировала новость. Однако ведущая оказалась немногословна. "Не готова пока обсуждать эту тему", – не пожелала распространяться о своей личной жизни она.

Отметим, что у Муромцевой и Волкова подрастает дочь Александра. Девочка появилась на свет весной 2013 года. Интересно, что Ирина поехала рожать буквально с работы – схватки у нее начались во время записи утреннего эфира. Из-за большой занятости Муромцева и Волков виделись не так часто, как хотелось бы. В недавнем интервью она признавалась, что они чаще разговаривали по телефону, чем встречались.

От первого брака у Ирины есть взрослая дочь Любовь. Девушке уже 18 лет. Ее отцом является некий предприниматель, о котором мало что известно. Однако, по словам телеведущей, мужчина поддерживает общение с дочерью. "И когда он мне предъявляет претензии по поводу Любашиного поведения, я его спрашиваю: "А где следы твоего воспитания?!" – рассказывала в интервью Ирина Муромцева.

Автор: 9 сентября 2019, 08:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какое разочарование- вроде и умна и красива, а работу опять поставила на первое место- и где весь этот ум! А дети? А где женская мудрость и жертвенность? А у детей откуда возьмутся эти качества, если мама не желает это проявить? А к старости все остаются битыми и одинокими!
Гость
Ответить
Это просто какая-то клоунада...
Очередная талантливейшая ведущая сделавшая себя сама...
Блин - как же это всё мерзко...
1

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала рассталась с мужем
"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями
"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью
"Гуру всех куриц": Риту Дакоту крепко приложили

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
Политика

Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину

Батьку понесло
Шоу-бизнес

Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске

Мальчик растет довольно своенравным
Шоу-бизнес

"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами

Артистка приятно удивила

Шоу-бизнес

"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников

Так много вопросов и так мало ответов

Гороскоп

"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru