"Золотой" костюм Лопес шокировал народ

Джей Ло известна многим не только как певица, но и как актриса. На мероприятие 50-тилетняя знаменитость прибыла по случаю выхода на большой экран фильма "Стриптизерши".
Для своего выхода в свет американка выбрала необычное платье золотого оттенка. Спереди костюм больше похож на хаотично нашитые широкие золотые ленты с сеткой, а сзади наряд украшает длинный шлейф. К вечернему туалету звезда добавила примечательный клатч в виде толстой пачки с долларами.
Примечательно, что костюм был выбран не просто так, а в духе кинокартины, в которой Джен приняла участие. Сюжет повествует о ярких, сексуальных танцовщицах элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные финансисты с Уолл-Стрит. В один момент банковский кризис превращает накопления девушек в пыль, и подругам приходится разработать план – как вернуть утраченное и отомстить.
Отметим, что в столь ярком образе супруг не смог оставить жену. Алекс Родригес на протяжении всего фестиваля сопровождал возлюбленную и следил, чтобы никто не позволял себе лишнего. Пара все время улыбалась друг-другу и целовалась, когда никто не видел, сообщает издание Teleprogramma.pro
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