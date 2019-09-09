"Золотой" костюм Лопес шокировал народ

Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников новыми образами. Так на Венецианском кинофестивале голливудская красотка появилась в необычном "золотом" наряде.



Джей Ло известна многим не только как певица, но и как актриса. На мероприятие 50-тилетняя знаменитость прибыла по случаю выхода на большой экран фильма "Стриптизерши".

Для своего выхода в свет американка выбрала необычное платье золотого оттенка. Спереди костюм больше похож на хаотично нашитые широкие золотые ленты с сеткой, а сзади наряд украшает длинный шлейф. К вечернему туалету звезда добавила примечательный клатч в виде толстой пачки с долларами.

Примечательно, что костюм был выбран не просто так, а в духе кинокартины, в которой Джен приняла участие. Сюжет повествует о ярких, сексуальных танцовщицах элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные финансисты с Уолл-Стрит. В один момент банковский кризис превращает накопления девушек в пыль, и подругам приходится разработать план – как вернуть утраченное и отомстить.

Отметим, что в столь ярком образе супруг не смог оставить жену. Алекс Родригес на протяжении всего фестиваля сопровождал возлюбленную и следил, чтобы никто не позволял себе лишнего. Пара все время улыбалась друг-другу и целовалась, когда никто не видел, сообщает издание Teleprogramma.pro





