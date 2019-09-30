Бабушка-лесбиянка сделала мужчиной сына Хабенского

После смерти жены Анастасии, Хабенский долго спорил с тещей о том, где и с кем лучше жить сыну. В итоге компромисс был найден и мальчику отправили к бабушке в солнечную Испанию.
Бабушку Инну Глебовну Ваня теперь называет "мамой", а она его – "сыном". Родную же мама мальчик совсем не помнит – она умерла, когда ему не было и двух лет.
А с недавних пор мам у Ивана Хабенского стало две. Как пишет "Экспресс газета", у Инны Глебовны появилась возлюбленная, которая сильно ее младше – 38-летняя Анна Рязанская. Она давно живет в Испании и работает сушефом в знаменитом ресторане.
В чисто женской компании бабушки-лесбиянки и ее подруги сердца мальчик и становится мужчиной – они вместе ходят на рыбалку, занимаются готовкой на кухне. Бабушка с любовницей и внуком, судя по снимкам в соцсетях, много путешествуют и не дают звездному ребенку скучать.
Хабенский, может быть, и не очень рад, что сынишка оказался в столь толерантной среде, но ничего поделать не может. Да и бывшая теща вряд ли позволит ему влезать в личные сердечные отношения.
А вот какая сексуальная ориентация будет у Вани Хабенского, когда он подрастет, покажет время. В любом случае уже ясно, что к однополым отношениям он будет как минимум нейтрален.
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