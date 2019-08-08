Игривая Кристина Асмус раскинулась на кровати в кружевном белье

Кристина Асмус, получившая наибольшую популярность после съемок в сериале "Интерны", опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram новый пост. Несмотря на то, что актриса замужем, она не боится публично демонстрировать свои прелести.

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