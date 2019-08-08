"Сами виноваты": Водонаева отбрила умоляющую о помощи жертву

Телеведущая подняла в личном микроблоге важную тему. Алена Водонаева поделилась мыслями о домашнем насилии.

В Instagram звезда опубликовала скриншоты переписки с поклонницей. Женщина жалуется Алене Водонаевой на мужа.

Фанатка рассказала теледиве, что состоит в браке уже девять лет, растит двоих замечательных детей, однако ее долгое время не покидает желание бросить мужа. "Каждый раз боялась. И уходила, угрожал, что убьет. Как объяснить мужчине, что мы расстаемся? Чтобы без последствий, боюсь за детей", – просила совета у Водонаевой поклонница.

Телеведущая не заставила себя ждать. "В моей картине мира нет страха перед мужчинами. Я независима и свободна. Я на первом месте. Женщина, вы изначально ставите себя в роль жертвы, а сами страдаете, боитесь и продолжаете жить с нелюбимыми, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Жизнь одна, выбор ваш. Девять лет. Девять лет, Карл! Под одной крышей с тем, кого уже просто ненавидишь… Живи так дальше, вдруг убьет…" – отбрила подписчицу Алена.

На опубликованный скриншот отреагировал неравнодушный анонимный подписчик. Несчастной, которая не решается бросить супруга, порекомендовали страницу в соцсетях, где ей могли бы дать консультацию.

Алена Водонаева обещала опубликовать адрес страницы, однако выразила сомнения по поводу ее пользы в данном случае. По словам артистки, очень хорошо, что в Сети существуют порталы, где женщины, переживающие домашнее насилие, могут получить поддержку и необходимую информацию. Однако, по словам Алены, подобные страницы помогают только тогда, когда люди действительно хотят что-либо менять.

"Но эти девушки сами виноваты, обвиняй, не обвиняй. Я им помогаю периодически. Советую, веду диалог в директ. Но они, как правило, (99%) старательно изображают счастливых жен и матерей при этом. Агрессивные к миру, к людям по причине тирании и жертвенности. Это замкнутый круг. Из которого они сами должны захотеть выбраться. Но большинство не хочет", – резюмировала Алена Водонаева.