"Сработала генетика": народ спорит из-за сына Рудковской и Плющенко

"Не могу понять на кого больше похож наш Санечка @gnomgnomych ? 1️⃣На меня 2️⃣ На Евгения или 3️⃣ на Вовку из мультика "Вовка из Тридевятого царства" ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Яна Рудковская в Instagram, сопроводив пост снимком шестилетнего сына Саши Плющенко.
Мнения интернет-обывателей разделились. Кто-то утверждал, что ребенок умудрился родиться похожим на обоих родителей, взяв от них самое лучшее, другие, наоборот, уверены, что Саша растет точной копией своего отца, прославленного фигуриста Евгения Плющенко.
"Он похож на будущего чемпиона мира 👍", "50 на 50. Очень хорошенький😊", "На Вас на этой фотографии...! ❤️", "Гениально сработала генетика, выбрала все самое лучшее от родителей. Браво 👏 👏👏", "ВЫЛИТЫЙ ПЛЮЩЕНКО....", "Все самое лучшее от мамочки с папочкой! Gentleman 😍", 2На Евгения больше похож", "Ох. Яна, Вы кокетка. На мой взгляд с фото он копия папы👍🙋😂", "Немножко на Сан Саныча Маслякова)))). Простите)))))", - рассуждали поклонники Яны Рудковской.
Отметим, что шестилетний Саша Плющенко, которого родители нежно зовут Гном Гномыч, пошел по стопам отца. Ребенок добивается серьезных успехов в фигурном катании и уже выступает в ледовых шоу мирового уровня.
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