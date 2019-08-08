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"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление

Елена Яковлева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка раздумывает отказаться от мяса. Елена Яковлева удивила признанием.
прочитано 51 раз

Во время работы над новым проектом артистке удалось понаблюдать за жизнью деревенского скота. Проведя много времени с курами, свиньями и кроликами, Елена Яковлева поняла, что больше не может есть мясо.

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Елена Алексеевна Яковлева актриса

Елена пожалела, что всю жизнь лакомилась животными, которые так милы. Знаменитость всерьез задумалась о переходе на вегетарианскую диету.

"Я их больше никогда не буду есть!" – заявила Елена Яковлева. На вопрос о том, чем же она теперь будет питаться, знаменитость растеряно ответила: "Наверное, умру с голода!". Об этом сообщает 7 Дней.ru.

Отметим, что в последнее время СМИ чаще обсуждают не саму Елену Яковлеву, а ее единственного сына Дениса Шальных. Оказывается, отпрыск знаменитости уволился из модной парикмахерской, где стриг волосы и бороды москвичам. Отметим, что Шальных пока еще не выбрал дело по душе: до этого он работал персональным тренером и преподавал детям.

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Публикация от Елена Яковлева (@elenayakovleva_fan)

Добавим, сын Елены Яковлевой обладает очень яркой внешностью. Денис Шальных с ног до голова покрыт татуировками. Также отпрыск знаменитости славится необычными прическами и экстравагантным высказываниями.

Автор: 8 августа 2019, 17:54
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