"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление

Артистка раздумывает отказаться от мяса. Елена Яковлева удивила признанием.

Во время работы над новым проектом артистке удалось понаблюдать за жизнью деревенского скота. Проведя много времени с курами, свиньями и кроликами, Елена Яковлева поняла, что больше не может есть мясо.

Елена пожалела, что всю жизнь лакомилась животными, которые так милы. Знаменитость всерьез задумалась о переходе на вегетарианскую диету.

"Я их больше никогда не буду есть!" – заявила Елена Яковлева. На вопрос о том, чем же она теперь будет питаться, знаменитость растеряно ответила: "Наверное, умру с голода!". Об этом сообщает 7 Дней.ru.

Отметим, что в последнее время СМИ чаще обсуждают не саму Елену Яковлеву, а ее единственного сына Дениса Шальных. Оказывается, отпрыск знаменитости уволился из модной парикмахерской, где стриг волосы и бороды москвичам. Отметим, что Шальных пока еще не выбрал дело по душе: до этого он работал персональным тренером и преподавал детям.

Добавим, сын Елены Яковлевой обладает очень яркой внешностью. Денис Шальных с ног до голова покрыт татуировками. Также отпрыск знаменитости славится необычными прическами и экстравагантным высказываниями.