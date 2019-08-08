"Опозорилась": оскорбленная знаменитость не позвала Вайкуле

Популярная артистка Лайма Вайкуле попала в неприятную ситуацию. Певица случайно обидела человека.

Лайма Вайкуле прибыла на Украину, чтобы провести фестиваль Laima Rendezvous. Он пройдет в Одессе с 8 по 11 августа на сцене Летнего театра Морвокзала. В течение трех дней для одесситов и гостей города будут выступать известные украинские музыканты, в том числе Вайкуле со своей командой.

В преддверии фестиваля артистка дала откровенное интервью. Она рассказала, как в 65 лет ей удается сохранять великолепную форму. Лайма призналась, что никогда не сидела на диетах. Причина ее прекрасной фигуры в том, что она "не любит есть".

В качестве примера она рассказала одну историю. "Когда-то я опозорилась на одном из телеэфиров. Снималась программа, на которую меня пригласили, но я не была в курсе, какая тема будет рассматриваться. Немного опоздала, и когда зашла в студию, там уже выступал какой-то очень известный повар, показывавший чудеса кулинарии. Ведущий тут же у меня спросил: "Лайма, как вы относитесь к еде?" Я не раздумывая ответила: "Это для меня лишь топливо." Звездный повар так оскорбился, что я не оценила его искусство, что после программы пригласил в ресторан всех, кроме меня", – цитируют Лайму Вайкуле "Факты".

Артистка отличается безудержной энергией и оптимизмом. Однако настроение у нее все же иногда меняется. "Любые переживания человек должен пройти. Как я снимаю стресс? Выпиваю 50 грамм виски. Если бы была пьяницей, то давно уже спилась бы, но у меня непереносимость к алкоголю. Я давно уже пришла к выводу, что все надо пережить. Человек, который всем доволен и ни о чем не переживает – скучен, с ним ни поболтать, ни пофилософствовать", – заключила Лайма Вайкуле.