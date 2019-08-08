Мать рассказала о состоянии Корчевникова после аварии

Ирина поведала, что произошел лишь неприятный эпизод — автомобиль, в котором находился шоумен, наехал на животное. Борис Корчевников и его друзья не пострадали.
"И с ними, и с машиной все в порядке, они просто по дороге наехали на какое-то животное", – сообщила Ирина Корчевникова изданию "Вечерняя Москва".
Напомним, о ДТП сообщил в своем Instagram товарищ ведущего, журналист Роман Голованов. Он рассказал, что вместе с Борисом Корчевниковым отправился в Пятницкую Церковь в Старице. На обратном пути машина, в которой ехали приятели, сбила косулю.
В результате аварии пострадало только несчастное животное и автомобиль иерея Павла Островского, который и был за рулем. Владелец машины считает, что ДТП – это не знак Божий, а внутренняя встряска, необходимая тем, кто погряз в суете.
Напомним, ранее поклонники забеспокоились о здоровье Бориса Корчевникова, который перенес операцию по удалению опухоли мозга. Он подтвердил, что вновь проходил лечение и из-за этого поправился.
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