Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года

Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ
Церемония погребения Аллы Константиновны состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в Facebook.
Но как в этом случае быть многочисленным звездным друзьям и клиентам фешен-директора ЦУМа? Ведь канадская виза есть далеко не у всех, получить ее быстро невозможно, да и лететь на другой континент долго.
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