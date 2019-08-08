Джигарханян возбудился от силиконовой груди новой молодой подружки

"Раньше, когда мне приходилось идти на съемку программы или на светское мероприятие, я подкладывала в лифчик большой объем ваты! – кокетливо поглаживает новую грудь Ольга. – Понимала, что без нее платья на мне смотреться не будут. Честно говоря, для меня это был основной аргумент перед операцией."
Сейчас Казаченко пьет обезболивающие, так как после операции грудь еще не пришла в норму. Врач сказал, что спустя несколько дней боль пройдет и Казаченко сможет продемонстрировать свои новые формы.
Но сын Армена Джигарханяна, с которым, как говорят, у Ольги Казаченко нежные отношения, уже облизывается от предвкушения. "Степан отреагировал положительно. Мне кажется, любому мужчине нравятся красивые девушки с формами! Надеюсь, очень скоро мы с ним увидимся – я уже жду встречи", – цитирует Казаченко "Собеседник".
Интересно, что она не боится рака или смерти, поскольку у нее в груди стоит не тот опасный силикон, о котором сейчас столько говорят. Напомним, что на сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантов Biocell компании Allergan, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы". Попросту говоря, к редкой форме рака. Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи этих имплантов выявили онкологию, еще 12 скончались.
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