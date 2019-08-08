Народ в ужасе бежит от гроба Токарева

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Четверг 8 августа
Лента новостей
15:29
В Башкирии пьяный мужчина попытался ограбить бар
14:00
Хитрый Лукашенко лебезит перед иностранцами
13:56
Володин проверил готовность аэропорта Гагарин
13:52
В Архангельской области взорвалась воинская часть
12:16
"Я плакала и ликовала": Исаева в отсутствие мужа уединилась с Филиппом
12:09
Фадеев выступил после заявления брошенной Наргиз
11:42
Лучше места не нашлось: семья устроила прощание с Токаревым в химической лаборатории
11:40
Кейт Миддлтон и принц Уильям резко изменили планы из-за смертельной опасности
11:36
Жена Джигурды сделала громкое заявление
11:35
В "ЕР" вступились за беременную соотечественницу из Казахстана
11:26
Богомолова перекосило рядом с Собчак
10:54
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
10:31
"Это залет": Богомолов женится на Собчак из-за беременности
10:02
"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"
09:57
Россиянам позволят работать из дома
09:33
Экс-президента Киргизии обвинили в нарушении Конституции
09:08
Беременная третьим ребенком Мила Йовович испытала дикий ужас
08:45
Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями
08:27
"Елизавета прекрасная": дочь Галкина восхитила народ королевским видом
08:26
Под Новороссийском автобус и автомобиль рухнули в обрыв после ДТП
06:24
Караулова без лифчика вызвала оторопь
06:20
Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина
04:07
Шейк провоцирует нового бойфренда эротическими фотографиями
02:38
"Ты невероятная!": Агаларов ласково поздравил любимую супругу
00:12
"Никакой сексуальности": Ольгу Серябкину разгромили за новый образ
21:55
Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова
21:43
Многодетная Барановская высказалась об усыновлении
21:43
Подруга проговорилась о дате и месте похорон Вербер
21:09
Зеленский крупно оконфузился во время важного визита
21:08
Бузову и Киркорова используют для обмана россиян
20:59
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
20:40
В Московском зоопарке появился редкий хищник
20:26
Вышвырнутая Фадеевым певица Наргиз сделала заявление
20:01
Самолет Москва – Ереван прервал взлет по технической причине
19:46
"Стыд и позор": россияне пропесочили Собчак за видео с сыном в бане
19:32
Экс-президента Киргизии задержали
19:19
Володин потребовал ускорить реконструкцию стадиона "Волга"
19:06
Процесс восстановления затянется: Цой получила неутешительный прогноз после травмы
18:56
Стали известны самые популярные среди подростков профессии
18:47
"Установите личность этой мрази!": Водонаеву прорвало из-за жуткого избиения
18:28
Очень романтично: Виторган встретил рассвет с Нинидзе
18:11
В московском метро пассажир упал на рельсы
18:03
Коварство и интриги: шокирующий поворот в деле Скрипалей
17:52
Сын обнародовал дату похорон Вилли Токарева
17:45
В Башкирии автомобиль насмерть сбил женщину
17:40
Володин обсудил проблемы Волгоградской области с кандидатами в депутаты
17:27
"Я сняла обручальное кольцо": Глюк'Oza высказалась после слухов о разводе
17:23
"Красивая киска": обнажившаяся Каменских привела в восторг
17:13
"ЕР" собрала более тонны вещей для пострадавших от паводка в Приамурье
17:11
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
16:57
Тарантино назвал любимый советский фильм
16:53
"Плачу у твоей кроватки": Тодоренко оставила слезливое сообщение сыну
16:45
Толкалина заговорила после мерзких оскорблений
16:33
"ЕР" поможет школам подготовиться к учебному году
16:24
Пассажир устроил стриптиз на борту самолета
16:21
"Какая-то тварь": Зверев грязно выругался из-за смерти Вербер
16:15
"Штаны подтяни, праведник": Тарасову крепко досталось за странный наряд в храме
16:13
Сын Рудковской и Плющенко скорбит из-за смерти близкого
15:58
Фракция "ЕР" поддержала расследование иностранного вмешательства в российские выборы
15:57
Народ в восторге от свадебного фото Лободы
15:47
В Удмуртии пьяная женщина угнала автомобиль и поехала к друзьям
15:37
Грязный скандал вокруг известной актрисы заставил Шепелева признаться
15:24
В Подмосковье загорелся склад возле ТЭЦ
15:07
Володин осмотрел обновленную набережную Волгограда
15:01
Только попробуй: осмелевшему Зеленскому начали угрожать
14:55
"Только молиться": жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта
14:52
Корчевников разбился в серьезном ДТП
14:52
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)
14:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года
14:34
Ди Каприо привел 22-летнюю избранницу к родителям после известия о помолвке
14:21
Под Москвой КамАЗ снес машину и вылетел в кювет
14:18
"Ее отравили": Кравец рассказала об уголовном следе в смерти Вербер
14:13
"Заводили сердце ребенку": знаменитый актер рассказал Корчевникову о трагедии в семье
14:07
Названо имя: в громком убийстве Михаила Круга признался известный киллер
14:06
Кудрявцева не плакала на похоронах отца
13:54
"Скрывать ничего не буду": Цымбалюк-Романовская ждет допроса об аферах и Джигарханяне
13:42
Поразительное сходство: найден двойник Брэда Питта
13:25
В Вологде дачник нашел труп в канаве
13:17
София Ротару озвучила странный каприз
13:04
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
13:01
Зюганов: Дума может обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа
12:33
Вербер перед смертью провела веселую ночь с Сафроновым
12:30
Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане
12:29
"Больше вреда, чем пользы": стало известно о популярном методе диагностики рака
12:24
Ахеджакова о вышвырнутой Дорониной: Ее оскорбили, унизили...
12:19
Прокуратура разберется: баснословное добро покойной Вербер вызвало вопросы
12:07
Прибывший в Москву Квентин Тарантино заговорил о похоронах
12:02
"Похорон не будет": родные не могут разобраться с телом покойного Токарева
12:01
Беспардонный Лукашенко устроил международный скандал
11:50
Есть жертвы: под Москвой автобус протаранил остановку с людьми
11:40
"Она не перенесет": матери-блокаднице боятся сообщить о смерти Вербер
11:36
"Прощай, Алла!": Пугачеву похоронили
11:31
Популярная певица-фрик оказалась на волоске от смерти
11:23
Исаева поругалась с Малышевой из-за ослепшей Гурцкой
11:16
Хамоватый Зеленский публично плюнул в лицо украинцам
11:10
Вот это гигант: обнаружены останки самого большого в мире попугая
10:49
Мать Бузовой сняли с известным певцом
10:08
Состояние резко ухудшилось: разбитого инсультом Гафта увезли в больницу
09:58
Под Москвой двухлетний ребенок заперся в квартире
09:43
Врач о смерти Аллы Вербер
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному
Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев показал детей от второго брака
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
Бессовестный Алибасов устроил безобразие с актером гей-порно прямо на кровати Шукшина
В Вологодской области нашли труп грибника
Шоу-бизнес

Народ в ужасе бежит от гроба Токарева

Фото: www.globallookpress.com
9 августа в Москве будут прощаться сразу с двумя знаменитыми музыкантами – Вилли Токаревым и Сергеем Березиным. Меломанам придется разрываться, чтобы успеть отдать последний долг обоим кумирам.
прочитано 3230 раз

Прощание с легендой шансона, автором-исполнителем Вилли Токаревым состоится 9 августа с 09 до 12 часов в Храме Святителя Николая в Котельниках, что близ сталинской высотки на Котельнической набережной. Похоронят артиста на Калитниковском кладбище. 

ПО ТЕМЕ

Лучше места не нашлось: семья устроила прощание с Токаревым в химической лаборатории

Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

С легендой шансона, конечно, многие захотят проститься. Но в тот же день Москва будет прощаться и с композитором, основателем и руководителем ВИА "Пламя", народным артистом России Сергеем Березиным. Автора песен "Снег кружится", "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "Переведи часы назад" и других, похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет там же с 12 до 14 часов.

А ведь это другой конец Москвы! Поклонники в ужасе, что придется бежать от гроба одного кумира к гробу другого. Ведь добраться по московским пробкам из центра на окраину будет не так просто. Поэтому многие меломаны не знают, как лучше поступить.

Напомним, 22 мая Вилли Токарев попал в реанимацию. 4 августа после ухудшения состояния певец скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году жизни. Сергей Березин умер после продолжительной болезни на 82 году жизни.

Автор: 8 августа 2019, 14:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шуфутинский приходит в себя после похорон

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дни-самая бездарная и жето-говянная газетенка.Мерзавцы.
Гость
Ответить
Какой же бред вы пишите
Гость
Ответить
Что-то разучили Дни креативить. А жаль
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский крупно оконфузился во время важного визита
Беспардонный Лукашенко устроил международный скандал
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко
Украина придумала замену российскому топливу

Шоу-бизнес

Бывшая жена вытянула из Тарасова миллионы
Народ в ужасе бежит от гроба Токарева
Джигарханян возбудился от силиконовой груди новой молодой подружки
Пасынок о смерти Валентина Гафта

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями

Балерина решила подарить людям праздник

Шоу-бизнес

"Елизавета прекрасная": дочь Галкина восхитила народ королевским видом

Звездное семейство похвасталось необычном фото
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям резко изменили планы из-за смертельной опасности

Важное мероприятие пришлось перенести
Шоу-бизнес

Жена Джигурды сделала громкое заявление

Новые подробности их отношений

Гороскоп

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Богомолова перекосило рядом с Собчак
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru