Народ в ужасе бежит от гроба Токарева

Прощание с легендой шансона, автором-исполнителем Вилли Токаревым состоится 9 августа с 09 до 12 часов в Храме Святителя Николая в Котельниках, что близ сталинской высотки на Котельнической набережной. Похоронят артиста на Калитниковском кладбище.
С легендой шансона, конечно, многие захотят проститься. Но в тот же день Москва будет прощаться и с композитором, основателем и руководителем ВИА "Пламя", народным артистом России Сергеем Березиным. Автора песен "Снег кружится", "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "Переведи часы назад" и других, похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет там же с 12 до 14 часов.
А ведь это другой конец Москвы! Поклонники в ужасе, что придется бежать от гроба одного кумира к гробу другого. Ведь добраться по московским пробкам из центра на окраину будет не так просто. Поэтому многие меломаны не знают, как лучше поступить.
Напомним, 22 мая Вилли Токарев попал в реанимацию. 4 августа после ухудшения состояния певец скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году жизни. Сергей Березин умер после продолжительной болезни на 82 году жизни.
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