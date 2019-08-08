Поддатый Солнцев набросился на известного артиста

Гоген Солнцев отметился на светской вечеринке. Шоумену, прославившемуся благодаря нескольким выпускам передачи Андрея Малахова, не понравилось выступление известного артиста.

Солнцев оказался в числе гостей одного караоке-бара. Там же появился и "принц Серебряный" Сергей Пенкин. Гоген его фанат, поэтому с удовольствием сфотографировался с кумиром. Сергей Пенкин исполнил несколько своих хитов. "Прекратите работать под фонограмму!" – вдруг с криком набросился на артиста Солнцев.

Пенкин сделал вид, что ничего не случилось. А вот сопровождавшие его молодые люди подошли к скандальному шоумену и предложили ему выйти, чтобы обсудить ситуацию. Тот последовал на выход. Уже за дверями караоке между Солнцевым и сопровождающими Пенкина случился неприятный инцидент.

"Когда они подошли ко мне, играла громкая музыка. Но смысл их слов я разобрал. Мол, мы тебе сейчас накостыляем. Я вынужден был выйти с ними на лестницу. Там и случилась потасовка. Но они боялись мне наносить удары. Потом, уже на улице, один из мужчин неславянской внешности меня толкнул так, что я перевернулся через бордюр. Вызвал полицию, которая должна меня защищать. Ждал полчаса – никто так и не приехал", – рассказал Гоген Солнцев.

Шоумен признался, что был навеселе. "Я человек конфликтный. А уж подогретый алкоголем, и вовсе ядерная бомба. Не люблю, когда артисты поют под фонограмму. И когда Сергей начинает работать под плюс, мне искренне не понять, зачем он это делает. Он же кумир моего детства. Если нет голоса, тогда не надо петь. А если он есть, то зачем обманывать зрителей?" – задал риторический вопрос оскандалившийся шоумен.

Репортеры связались с Сергеем Пенкиным. "Я первый раз слышу об этом! Я даже там не был. Люди хотят скандалов. Но я не намерен в них участвовать. В тот день я был совершенно в другом месте", – цитирует артиста "Собеседник". Что же случилось на самом деле (и случилось ли вообще), неизвестно.