Лучше места не нашлось: семья устроила прощание с Токаревым в химической лаборатории

9 августа в Москве простятся с королем шансона Вилли Токаревым. У многих возникают вопросы, почему его тело было не упокоено 6 дней, вопреки всем православным канонам. Другие же интересуются, чем руководствовалась семья при выборе места для панихиды.

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