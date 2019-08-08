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"Это залет": Богомолов женится на Собчак из-за беременности

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Блогер Лена Миро убеждена, что Ксения Собчак и Константин Богомолов женятся из-за беременности ведущей. Такой вывод она сделала после просмотра видео.
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Своими мыслями Лена Миро поделилась в "Живом журнале". "Я все гадала, как Ксения Собчак уговорит своего Богомола взять ее замуж. Предполагала, что вброс про свадьбу в сентябре имеет цель воззвать к совести самца – мол, не позорь, бери меня официально, а не как любовницу тайно! Но все оказалось проще. Ксения Собчак залетела", – заявила блогер.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В качестве доказательства она привела короткую видеозапись, на которой запечатлены Константин Богомолов и Ксения Собчак. Ролик сделан на премьере фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", прошедшей с аншлагом.

"Эта неловкая поступь. Осторожные движения. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И главное – тот жест, которым будущая мать оберегает живот. Да, это залет. Месяц третий-четвертый", – проанализировала Миро. "Или она в 38 лет не умеет предохраняться и залетела по неосторожности, или Собчак овульнулась умышленно, чтобы выйти замуж", – сделала вывод Лена.

Напомним, что на днях появились слухи о скорой свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Якобы они намерены сочетаться браком 13 сентября. Впрочем, в это мало кто верит. Говорят, утка запущена специально, чтобы светская львица лишний раз пропиарилась.

Когда Ксения Собчак выходила замуж за Максима Виторгана, об этом не знали даже их близкие друзья. Собственно, так же тихо звезды оформили развод. Так что, пожелай телеведущая скрыть важные события в жизни, она бы легко справилась с этим.

Автор: 8 августа 2019, 10:31
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Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

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