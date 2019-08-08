Беременная третьим ребенком Мила Йовович испытала дикий ужас

Актриса выложила фото, на котором демонстрирует округлившийся живот. По словам Милы Йовович, она на четвертом месяце. Также звезда пояснила, почему долго скрывала от общественности интересное положение.
Узнав о беременности 13 недель назад, Йовович испытала смешанные чувства – бешеную радость и дикий ужас. Помня о своем возрасте и потере ребенка в утробе, она не хотела сильно привязываться к малышу.
Все это время актриса и ее супруг, режиссер Пол Андерсон жили как на иголках. Мила регулярно посещала врачей и добросовестно сдавала анализы.
"Теперь, слава Богу, все ясно. И, да, мы узнали, что у нас будет еще одна девочка. В любом случае, пожелайте мне и моему ребенку удачи!" – написала артистка в соцсети.
Напомним, что Мила Йовович счастлива в браке почти десять лет. Звездная пара воспитывает двух дочерей – Эву, которая появилась на свет в 2007 году, и четырехлетнюю Дашиэл.
Ранее Мила Йовович рассказала о неудачной беременности. Она призналась, что два года назад пережила экстренный аборт на большом сроке, и это стало причиной серьезной депрессии.
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