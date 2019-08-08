Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Четверг 8 августа
Лента новостей
09:57
Россиянам позволят работать из дома
09:33
Экс-президента Киргизии обвинили в нарушении Конституции
08:26
Под Новороссийском автобус и автомобиль рухнули в обрыв после ДТП
06:20
Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина
21:55
Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова
20:59
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
20:40
В Московском зоопарке появился редкий хищник
20:26
Вышвырнутая Фадеевым певица Наргиз сделала заявление
20:01
Самолет Москва – Ереван прервал взлет по технической причине
19:46
"Стыд и позор": россияне пропесочили Собчак за видео с сыном в бане
19:32
Экс-президента Киргизии задержали
19:19
Володин потребовал ускорить реконструкцию стадиона "Волга"
19:06
Процесс восстановления затянется: Цой получила неутешительный прогноз после травмы
18:56
Стали известны самые популярные среди подростков профессии
18:47
"Установите личность этой мрази!": Водонаеву прорвало из-за жуткого избиения
18:28
Очень романтично: Виторган встретил рассвет с Нинидзе
18:11
В московском метро пассажир упал на рельсы
18:03
Коварство и интриги: шокирующий поворот в деле Скрипалей
17:52
Сын обнародовал дату похорон Вилли Токарева
17:45
В Башкирии автомобиль насмерть сбил женщину
17:40
Володин обсудил проблемы Волгоградской области с кандидатами в депутаты
17:27
"Я сняла обручальное кольцо": Глюк'Oza высказалась после слухов о разводе
17:23
"Красивая киска": обнажившаяся Каменских привела в восторг
17:13
"ЕР" собрала более тонны вещей для пострадавших от паводка в Приамурье
17:11
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
16:57
Тарантино назвал любимый советский фильм
16:53
"Плачу у твоей кроватки": Тодоренко оставила слезливое сообщение сыну
16:45
Толкалина заговорила после мерзких оскорблений
16:33
"ЕР" поможет школам подготовиться к учебному году
16:24
Пассажир устроил стриптиз на борту самолета
16:21
"Какая-то тварь": Зверев грязно выругался из-за смерти Вербер
16:15
"Штаны подтяни, праведник": Тарасову крепко досталось за странный наряд в храме
16:13
Сын Рудковской и Плющенко скорбит из-за смерти близкого
15:58
Фракция "ЕР" поддержала расследование иностранного вмешательства в российские выборы
15:57
Народ в восторге от свадебного фото Лободы
15:47
В Удмуртии пьяная женщина угнала автомобиль и поехала к друзьям
15:37
Грязный скандал вокруг известной актрисы заставил Шепелева признаться
15:24
В Подмосковье загорелся склад возле ТЭЦ
15:07
Володин осмотрел обновленную набережную Волгограда
15:01
Только попробуй: осмелевшему Зеленскому начали угрожать
14:55
"Только молиться": жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта
14:52
Корчевников разбился в серьезном ДТП
14:52
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)
14:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года
14:34
Ди Каприо привел 22-летнюю избранницу к родителям после известия о помолвке
14:21
Под Москвой КамАЗ снес машину и вылетел в кювет
14:18
"Ее отравили": Кравец рассказала об уголовном следе в смерти Вербер
14:13
"Заводили сердце ребенку": знаменитый актер рассказал Корчевникову о трагедии в семье
14:07
Названо имя: в громком убийстве Михаила Круга признался известный киллер
14:06
Кудрявцева не плакала на похоронах отца
13:54
"Скрывать ничего не буду": Цымбалюк-Романовская ждет допроса об аферах и Джигарханяне
13:42
Поразительное сходство: найден двойник Брэда Питта
13:25
В Вологде дачник нашел труп в канаве
13:17
София Ротару озвучила странный каприз
13:04
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
13:01
Зюганов: Дума может обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа
12:33
Вербер перед смертью провела веселую ночь с Сафроновым
12:30
Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане
12:29
"Больше вреда, чем пользы": стало известно о популярном методе диагностики рака
12:24
Ахеджакова о вышвырнутой Дорониной: Ее оскорбили, унизили...
12:19
Прокуратура разберется: баснословное добро покойной Вербер вызвало вопросы
12:07
Прибывший в Москву Квентин Тарантино заговорил о похоронах
12:02
"Похорон не будет": родные не могут разобраться с телом покойного Токарева
12:01
Беспардонный Лукашенко устроил международный скандал
11:50
Есть жертвы: под Москвой автобус протаранил остановку с людьми
11:40
"Она не перенесет": матери-блокаднице боятся сообщить о смерти Вербер
11:36
"Прощай, Алла!": Пугачеву похоронили
11:31
Популярная певица-фрик оказалась на волоске от смерти
11:23
Исаева поругалась с Малышевой из-за ослепшей Гурцкой
11:16
Хамоватый Зеленский публично плюнул в лицо украинцам
11:10
Вот это гигант: обнаружены останки самого большого в мире попугая
10:49
Мать Бузовой сняли с известным певцом
10:08
Состояние резко ухудшилось: разбитого инсультом Гафта увезли в больницу
09:58
Под Москвой двухлетний ребенок заперся в квартире
09:43
Врач о смерти Аллы Вербер
09:28
Названы главные нужды россиян
08:57
Звезда "Дома-2" об интиме с Глюкозой
08:15
Спустя 17 лет: возможный убийца вернулся в дом Михаила Круга
08:11
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко
06:31
"Не стоит осуждать людей за их выбор": известная ведущая вступилась за оплеванную Ротару
04:07
"Жуткий холод, травмы и постоянные ожидания": Дарья Повереннова рассказала о закулисье съемок
02:14
Назван элементарный способ спастись от слабоумия
00:16
"Королева!": Барановская в роскошном платье устроила танцы на берегу моря
22:11
Родные делят шикарное наследство Аллы Вербер
21:58
Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко
21:51
Самолет известной певицы загорелся при посадке
21:45
"Не верю!" – 45-летнюю Высоцкую разнесли за романтическое фото с 81-летним Кончаловским
21:45
Влетел грузовик: сестра Эмина Агаларова попала в ДТП
21:35
Скучная и безликая: квартиру Бузовой рассмотрели под микроскопом
21:14
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
21:02
"Троечница из ПТУ": Бородиной врезали за критику голливудской дивы
20:55
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе
20:54
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
20:32
"Трудно дышать": Валерия и Пригожин в шоке из-за жуткой трагедии
20:24
Дети всю ночь выхаживали слегшую Арбенину
20:12
Иностранных дипломатов зовут в Думу из-за попыток вмешаться в выборы
19:56
Посол США в России подал в отставку
19:33
В центре Москвы неизвестные жестоко избили девушку и облили кислотой
19:20
Украина придумала замену российскому топливу
19:12
Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Первый международный арт-фестиваль STAR Wings стартует в Краснодарском крае
Российская аудитория выбирает интеллектуальное кино
Volvo XC40: шведы все сделали правильно
Кафельникову распекли за непристойное поведение
Шоу-бизнес

Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. В одиночестве делать шпагат и растягиваться балерине надоело, поэтому она отправилась в массы.

Продолжение: Беременная третьим ребенком Мила Йовович испытала дикий ужас
прочитано 2313 раз

Несколько недель назад Анастасия Волочкова презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", над которым работала каждый день по восемь часов. Танцовщица повредила стопу, у нее распухла косточка на ноге, но эти проблемы не помешали регулярно репетировать и в итоге порадовать зрителей.

ПО ТЕМЕ

"Билет в один конец": Волочкова накупила трусов и уехала из России

"Чего стесняться?": Волочкова объяснила желание оголяться на публике

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Отыграв спектакль, артистка отправилась в Грецию. Теперь она наслаждается ласковым морем и ярким солнышком на вилле друзей. Тут и большой бассейн, и кулинарные изыски (которым Анастасия предпочитает шпинат и прочую зелень), и прогулки на катере, и другие удовольствия.

Продемонстрировав все свои купальники – от закрытого белого до откровенного голубого со стразами, Волочкова покрасовалась в длинных летящих платьях. Разумеется, она прихватила с собой и спортивную форму. Артистка даже в отпуске не забывает делать растяжку и садится на шпагат везде, где только получится.

Впрочем, одинокий отдых вскоре наскучил светловолосой красавице, поэтому она отправилась в массы. В Instagram Анастасия опубликовала несколько видео, на которых дает мастер-класс постояльцам одного из отелей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Балерина показала, как она разогревается, и порадовала публику фирменным шпагатом. Звезде помогал зритель: мужчина держал стул, который та использовала в качестве станка.

"Просто так решила подарить гостям нашего отеля мастер-класс и теплую встречу. Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариши "Молитва о маме" это было трогательно. Вместо балетного станка пришелся впору стул. Он оказался неустойчивым, и мне помог партнер! Спасибо! Было весело!" – написала Волочкова.

Шоу на этом не закончилось. После того как балерина эффектно раздвинула ноги перед гостями с помощью партнера, она переоделась в ультракороткое платье и исполнила песню о дружбе с детьми постояльцев. Разумеется, не обошлось без фотосъемки.

"Экспромт! От сердца. Людям ведь радость нужна, которую я умею дарить от души! Так смешно, но мило!" – сообщила Анастасия. 

Автор: 8 августа 2019, 08:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
Аряева ты опять за старое?
Гость
Ответить
Нужно ей предложить демонстрировать растяжку утром в московском метро. Пусть ходит по вагонам ноги задирает, народ веселит. В приличные места ее похоже уже не зовут.
Гость
Ответить
Когда же ее вместе с лающей Собчак вылечат?Или это уже неизлечимо.Две блевотные .... .
Фока
Ответить
Она дарит радость?! Допилась до глюков?!
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский крупно оконфузился во время важного визита
Беспардонный Лукашенко устроил международный скандал
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко
Украина придумала замену российскому топливу

Шоу-бизнес

"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"
Беременная третьим ребенком Мила Йовович испытала дикий ужас
Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями
"Елизавета прекрасная": дочь Галкина восхитила народ королевским видом

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" об интиме с Глюкозой

Мужчина прокомментировал слухи
Шоу-бизнес

Сын обнародовал дату похорон Вилли Токарева

Родственник усопшего сделал заявление
Шоу-бизнес

"Установите личность этой мрази!": Водонаеву прорвало из-за жуткого избиения

Знаменитость решила устроить расправу
Политика

Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко

Поступила новая информация

Гороскоп

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
На браке Собчак и Богомолова поставили крест
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Обнародована причина смерти Аллы Вербер
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru