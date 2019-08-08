Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями

Несколько недель назад Анастасия Волочкова презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", над которым работала каждый день по восемь часов. Танцовщица повредила стопу, у нее распухла косточка на ноге, но эти проблемы не помешали регулярно репетировать и в итоге порадовать зрителей.
Отыграв спектакль, артистка отправилась в Грецию. Теперь она наслаждается ласковым морем и ярким солнышком на вилле друзей. Тут и большой бассейн, и кулинарные изыски (которым Анастасия предпочитает шпинат и прочую зелень), и прогулки на катере, и другие удовольствия.
Продемонстрировав все свои купальники – от закрытого белого до откровенного голубого со стразами, Волочкова покрасовалась в длинных летящих платьях. Разумеется, она прихватила с собой и спортивную форму. Артистка даже в отпуске не забывает делать растяжку и садится на шпагат везде, где только получится.
Впрочем, одинокий отдых вскоре наскучил светловолосой красавице, поэтому она отправилась в массы. В Instagram Анастасия опубликовала несколько видео, на которых дает мастер-класс постояльцам одного из отелей.
Балерина показала, как она разогревается, и порадовала публику фирменным шпагатом. Звезде помогал зритель: мужчина держал стул, который та использовала в качестве станка.
"Просто так решила подарить гостям нашего отеля мастер-класс и теплую встречу. Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариши "Молитва о маме" это было трогательно. Вместо балетного станка пришелся впору стул. Он оказался неустойчивым, и мне помог партнер! Спасибо! Было весело!" – написала Волочкова.
Шоу на этом не закончилось. После того как балерина эффектно раздвинула ноги перед гостями с помощью партнера, она переоделась в ультракороткое платье и исполнила песню о дружбе с детьми постояльцев. Разумеется, не обошлось без фотосъемки.
"Экспромт! От сердца. Людям ведь радость нужна, которую я умею дарить от души! Так смешно, но мило!" – сообщила Анастасия.
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