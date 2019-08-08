"Елизавета прекрасная": дочь Галкина восхитила народ королевским видом

Фото сделано в стиле далекого прошлого. На нем близняшки Лиза и Гарри, а также их знаменитые родители нарядно, празднично одеты. Дети сидят на стульях, в которых любили покрасоваться представители высшего сословия из девятнадцатого века.
Лиза Галкина в белом с цветочным принтом платье и с короной на голове – вылитая королева. Девочка раскинула руки по сторонам и будто бы готова "раздавать приказания" подданным. Ее брат в пурпурном бархатном костюмчике выглядит более скромно, но не менее красиво. Гарри мило улыбается фотографу.
Алла Пугачева для семейного снимка выбрала черное платье в пол, а Максим Галкин – классические пиджак, брюки и белую рубашку. Супруги также улыбаются в камеру.
Поклонники певицы и телеведущего по достоинству оценили кадр. При этом больше всех комплиментов досталось дочери Максима Галкина. "Елизавета прекрасная", "Елизавета королева, какая стать! Все красавчики!", "С этого фото нужно написать портрет, явно историческое фото. Очень хочется увидеть, какая же Лиза станет, когда вырастет, будет звезда покруче мамы!!!", "Царское фото, так держать", – написали в комментариях пользователи соцсети.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень разносторонними личностями, напоминает Teleprogramma.pro. Они посещают творческие кружки и спортивные секции. В Лизу и Гарри влюблены миллионы россиян, которые считают, что у ребят прекрасное будущее.
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