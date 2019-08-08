Эмин Агаларов ласково поздравил любимую супругу

На снимке счастливые супруги, улыбаясь, позируют в обнимку. На предпринимателе белая футболка, кепка того же цвета, синие шорты и солнцезащитные очки. Его жена в желтом сарафане, стоит, положив голову возлюбленному на плечо.
"Ты невероятная! Спасибо за Афину и за тепло, которое ты даришь мне, за твою любовь и поддержку во всем. Happy birthday my love!", – подписал фотографию Эмин. Совместный кадр он выложил в честь дня рождения супруги. 7 августа ей исполнилось 32 года.
Агаларов и Гаврилова поженились в июле 2018 года. Спустя всего полгода, 31 декабря, на свет появилась их дочка, которой дали имя Афина.
Напомним, ранее Эмин уже состоял в официальном браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Экс-супруга родила ему близнецов Али и Микаила. Мальчикам сейчас по десять лет.
Кроме того, он по-отечески относится к пятилетней приемной дочери от Лейлы и воспитывает 11-летнего пасынка Рустама, которого его нынешняя жена родила от первого мужа – миллиардера Рустама Тарико.
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