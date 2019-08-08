Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ

Семья покойной сотрудницы ЦУМа Аллы Вербер до сих пор не приняла решение по поводу даты и места похорон. Но российский бомонд на всякий случай готовится – заказывает визажистов, парикмахеров и стилистов, чтобы у ее гроба быть во всеоружии.

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