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Шоу-бизнес

Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ

Фото: www.globallookpress.com
Семья покойной сотрудницы ЦУМа Аллы Вербер до сих пор не приняла решение по поводу даты и места похорон. Но российский бомонд на всякий случай готовится – заказывает визажистов, парикмахеров и стилистов, чтобы у ее гроба быть во всеоружии.
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Церемония погребения Аллы Константиновны состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в Facebook. Но как в этом случае быть многочисленным звездным друзьям и клиентам фешен-директора ЦУМа? Ведь канадская виза есть далеко не у всех, получить ее быстро невозможно, да и лететь на другой континент долго.

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"Решается вопрос о публичных похоронах. Если будет принято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто, и мы сообщим время и место", – рассказали в пиар-отделе ЦУМа. Эта новость обнадежила российских звезд, и они на всякий случай начали подготовку.

Многие артисты обязаны своим стилем именно Алле Вербер. Она закупала и привозила для них в Россию актуальные коллекции, делала хорошие скидки, предлагала эксклюзивные вещи, которые могли и не попасть на прилавки. Одевала, обувала – словом, наряжала. Особенно звездам нравилась возможность набрать несколько пакетов дорогой одежды домой и уже там без посторонних глаз примерять и оценивать. Поэтому Пугачева, Киркоров, Валерия и многие другие звезды восприняли уход Вербер как личную потерю.

Сейчас они думают, в чем идти на панихиду, если ее решат устроить в Москве. В знак уважения к Алле многие хотят нарядиться в дорогие эксклюзивные брендовые вещи, которые помогла им приобрести Вербер – в шелка, меха. Траурная церемония может затмить любой гламурный модный показ и стать эффектным, хотя и грустным, шоу.

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Публикация от Alla Verber (@verberalla)

Напомним, 61-летняя светская львица умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни. Между тем подруги Аллы Вербер говорят, что та скончалась в результате аллергической реакции на морепродукты, которая спровоцировала инфаркт. 

Автор: 8 августа 2019, 12:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародована причина смерти Аллы Вербер

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Марика
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Вы еще траур национальный объявите и Кузнецкий мост в Улице Вербер переименуйте! Работница дорогого магазина для тех, кто деньги лопатой гребет, а пишут о ней, как о народной героине. Что сделал она для страны? зачем вообще нам новости о ней? Мало ли продавщиц умирает...
Юшка
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Вот скажите, мы эту старую еврейку будем хоронить также долго, как Началову? При жизни мало кто знал, кроме тусни шоу-биза, а теперь вы являете миру "великое", так? Ну одевала, ну обувала, ну кто она? Светская львица из обеспеченной еврейской семьи, ну что она сделала для народа? Мы знаем ее песни, стихи, фильмы, научные статьи? Нет! Высокомерная особа, крутившаяся исключительно в высших эшелонах сливок общества, а посмертная вакханалия напоминает упокой, вернее совсем неупокой Началовой!
1

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