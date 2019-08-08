Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ

Церемония погребения Аллы Константиновны состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в Facebook. Но как в этом случае быть многочисленным звездным друзьям и клиентам фешен-директора ЦУМа? Ведь канадская виза есть далеко не у всех, получить ее быстро невозможно, да и лететь на другой континент долго.
"Решается вопрос о публичных похоронах. Если будет принято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто, и мы сообщим время и место", – рассказали в пиар-отделе ЦУМа. Эта новость обнадежила российских звезд, и они на всякий случай начали подготовку.
Многие артисты обязаны своим стилем именно Алле Вербер. Она закупала и привозила для них в Россию актуальные коллекции, делала хорошие скидки, предлагала эксклюзивные вещи, которые могли и не попасть на прилавки. Одевала, обувала – словом, наряжала. Особенно звездам нравилась возможность набрать несколько пакетов дорогой одежды домой и уже там без посторонних глаз примерять и оценивать. Поэтому Пугачева, Киркоров, Валерия и многие другие звезды восприняли уход Вербер как личную потерю.
Сейчас они думают, в чем идти на панихиду, если ее решат устроить в Москве. В знак уважения к Алле многие хотят нарядиться в дорогие эксклюзивные брендовые вещи, которые помогла им приобрести Вербер – в шелка, меха. Траурная церемония может затмить любой гламурный модный показ и стать эффектным, хотя и грустным, шоу.
Напомним, 61-летняя светская львица умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни. Между тем подруги Аллы Вербер говорят, что та скончалась в результате аллергической реакции на морепродукты, которая спровоцировала инфаркт.
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