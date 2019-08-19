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Шоу-бизнес

Известный актер сдал Дмитрия Шепелева с потрохами

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Актер Константин Глушков ошарашил своим внезапным признанием. Он раскрыл всю правду о передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле".
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Актер заявил, что шоу на "Первом канале" всего лишь постановка. Он знает это, так как сам стал участником этой аферы. 

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Кроме того, Константин не скрывает, что на программе дают огромные гонорары. Он открыто признался, что достаточно жадный до денег, сообщает "Экспресс газета"

"Тогда я болел, нужны были деньги, а у Шепелева мне очень крупную сумму заплатили за эту постановку. Никто бы на моем месте не отказался", – отметил Глушков.

Он также пояснил, что роль его жены на шоу сыграла какая-то девушка. Его настоящая супруга Галя сама ее выбирала из нескольких претенденток. Конечно, по словам актера, некоторые факты были действительно правдой. Например то, что его супруга – бухгалтер в кинокомпании и то, что она на 15 лет его моложе.  

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

"Все эти телешоу о личной жизни знаменитостей – ужас!", – заявил Константин.

Он считает, что ни один нормальный зритель не будет смотреть такие шоу. "Поймите, никто из серьезных актеров не станет выносить грязь из своего дома. За редким исключением. Бывшую жену Джигарханяна и родню Спартака Мишулина, видно, подкупили крупными суммами", – предположил актер.

Автор: 19 августа 2019, 13:49
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