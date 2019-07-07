Российские знаменитости уже давно поняли, что слава строится не только на таланте, но и громких скандал. "Дни.ру" сосредоточились на второй составляющей и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июля 2019 года.







Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал в Instagram сенсационное заявление по поводу инцидента с Примадонной на Рижском вокзале. Он сообщил о том, что Алла Пугачева звонила после громкой истории в руководство РЖД.



Шоумен рассказал, что певица лично позвонила исполняющему обязанности директора железнодорожных вокзалов РЖД Константину Кравцову. Примадонна попросила не увольнять начальника Рижского вокзала.

"Сил нет уже": Кудрявцева мучается от страшных болей

Телеведущая сообщила в Facebook, что ей срочно нужен врач. Лера Кудрявцева перепробовала много средств, чтобы избавиться от недомоганий, но ничего не помогло.

Уже много дней знаменитость мучается от головных болей. Чтобы избавиться от недуга, 48-летняя ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ пыталась лечиться, но пока положительного результата нет.

Разводящаяся Лолита показала свое истинное лицо

Исполнительница, переживающая сейчас расставание с 43-летним мужем Дмитрием Ивановым, опубликовала ролик в косметической маске. В своем микроблоге Лолита Милявская поделилась первым видео после объявления о разводе с супругом, где показала свое "истинное лицо".

На видео артистка крупным планом снимает свое лицо в пенистой маске. "Вот такая я утром, обычно утро у меня так и начинается. Я снимаю с себя всю пену, все, что можно с себя снять, ну и дальше иду как человек. А сейчас на мне выступает такая штука, хоть брейся. Вот оно, истинное лицо женщины", – заявила знаменитость.

"Недалекого ума лошадь": Собчак разнесли за вопиющую безграмотность

В числе тех, кто разнес знаменитость за вопиющую безграмотность, оказалась и скандальный блогер Лена Миро. По этому поводу она резко высказалась в своем Telegram-канале.

"Внимательные подписчики обнаружили целых восемь ошибок в семи предложениях, написанных Ксенией Собчак. В коротком посте Собчак пропустила и поставила лишние запятые, а слово "агентство" написала без первой буквы "т". Нет, ну а чего удивляться, если она и в самом деле недалекого ума лошадь?" – обрушилась с критикой на звезду светский обозреватель.

Долина откровенно о потере ребенка

Лариса Долина поделилась воспоминаниями о том, как она на съемках фильма "Мы из джаза" Карена Шахназарова едва не потеряла ребенка на шестом месяце беременности.

Певица признается, что врачи запрещали ей работать и положили на сохранение, но она очень не хотела отказываться от предложенного проекта, поэтому ездила на съемки под расписку от Карена Гергиевича.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

