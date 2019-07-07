"Так искусно лгать": Бузова напомнила Тарасову о себе
В Международный день поцелуев Ольга Бузова вспомнила, как была счастлива в это время три года назад с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. По ее словам, именно тогда она записала песню "Под звуки Поцелуев" и действительно проспалась и засыпала под них, ничего не подозревая.
При этом Ольга Бузова уверяет, что все давно простила, но вот понять, как можно было жить двойной жизнью, понять до сих пор не может.
"Я никогда не смогу понять, как некоторые люди умудряются так искусно лгать и жить двойной жизнью", – написала звезда.
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