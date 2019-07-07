"Так искусно лгать": Бузова напомнила Тарасову о себе

Поющая телеведущая Ольга Бузова спустя три года вспомнила о своем разрыве с Дмитрием Тарасовым, посвятив ему свой пост в соцсети. Девушка призналась, что до сих пор не может понять, как можно было так лгать.

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