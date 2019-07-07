"Так искусно лгать": Бузова напомнила Тарасову о себе

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Воскресенье 7 июля
Лента новостей
12:08
Зеленского хотят проверить на наркотики
10:36
Стало известно о прибавлении в семье Топалова
10:22
"Сил нет уже": Кудрявцева мучается от страшных болей
08:36
"Дуры старые": коснувшуюся ягодиц подруги Апину жестко затравили
06:11
"Просто до слез": Зверев посвятил песню Кобзону (видео)
04:26
"Колхозница": Макеева предстала в "деревенском" наряде
02:09
Туктамышева отказалась раздеваться перед Загитовой
00:31
"На все готова": красотка удобно устроилась между ног Седоковой
22:16
Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
20:04
"Помню, люблю и скучаю": Николаев о трагедии в семье
19:31
Саблин рассказал о новом сезоне исторических туров в Новой Москве
18:06
Стало известно о побеге оскандалившейся Пугачевой из страны
18:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года
17:47
Зеленский озвучил коварный план против России
17:12
"Несимпатичный неухоженный дрыщ": Солнцев припечатал извращенца Панина
16:34
Асмус присоединилась к травле Гузеевой
15:49
Известная певица с матерью разбилась в ДТП
15:23
Племянница Ротару возбудила пикантным видео
14:41
"Задолбали!": Шаляпин взорвался после неудобного вопроса о Цымбалюк-Романовской
14:11
Переживающая развод Лолита Милявская восторгается другим мужчиной
13:58
Прятали деньги в бронежилетах: шокирующие подробности преступлений сотрудников ФСБ
13:45
Избитый Лукашенко подал голос после кровавой бойни
13:20
"Больной человек": Алибасов публично втоптал сына в грязь
13:06
Чехова жестоко поглумилась над внешностью Собчак
12:30
"Как лягушка": Гагарину разнесли в щепки за нелепый наряд
12:01
Россияне в восторге от "почерневшей" Порошиной
11:53
"Интересного все меньше": располневшая Водонаева разочаровала народ
11:24
Кудрявцевой сделали сложную операцию
11:20
Самый богатый человек в мире развелся с женой
11:10
"Срочно к инфекционисту!": Муцениеце настигла страшная беда
10:54
Молодой Галкин заткнул за пояс старого Петросяна
10:19
Нарушение закона: Зеленскому пригрозили серьезными последствиями
09:56
Жадность закрыла глаза: стала известна причина ЧП с катамараном в Черном море
08:26
Известная ведущая отказалась верить в грязные махинации Алибасова
06:12
Звезда "Comedy Club" призналась в интимной близости из жалости
04:21
"Все трудно и не в радость": жизнь Божены Рынской потеряла смысл после кончины мужа
02:17
Планирующие крестины Меган Маркл и принц Гарри забыли про Елизавету II
00:09
Раскрыт секрет спасения Алибасова от неминуемой смерти
21:54
Россияне взбунтовались против ушлого халявщика Лукашенко
21:53
Первая встреча Крида и известной актрисы завершилась интимным моментом
21:46
Занятая Седокова сделала 14-летнюю дочь нянькой младшего ребенка
21:35
Шире рот: секс-инструктор по технике глубокой глотки тренируется на похотливом Панине
21:06
"Каждый имеет право на ошибку": у Пугачевой нашелся влиятельный защитник
20:49
В Свердловской области ребенок скончался из-за мобильного телефона
20:37
"Доходит до какого-то апогея": Муцениеце о частых конфликтах в доме
20:19
В Петербурге неизвестные выстрелили подростку в глаз из пистолета
20:03
"Жирная": Чехову срочно отправили худеть
19:46
Есть погибшие: в Черном море перевернулся катамаран с детьми
19:39
Эксперты поддержали призыв Володина к единороссам изменить поведение
19:22
Пассажир погиб: в Башкирии перевернулась иномарка
19:21
Вскрылась близкая связь Топалова с Бузовой
18:58
Запашный взбесился из-за темнокожей Русалочки
18:41
Отказались проводить: на "Евровидение-2020" наплевали с высокой колокольни
18:39
Фургон на полном ходу въехал в толпу людей
18:29
Затравленная из-за "рыночного" платья жена Тарасова ответила злопыхателям
18:03
Уехавший из России Киркоров запрыгал от счастья
17:57
В скандал с участием "хабалки" Пугачевой впутали Путина
17:51
Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве эвакуировали торговый центр
17:17
Володин посоветовал единороссам спуститься с политического подиума на землю
17:15
Находящегося на волоске от смерти солиста "Иванушек" посетил покойный Игорь Сорин
16:48
Странное поведение Успенской с Киркоровым вызвало вопросы
16:47
12 лет тюрьмы: Лукашенко втянули в скандал со взятками и бандитизмом
16:41
"Кастом Конвенция" привезет на "НАШЕСТВИЕ" 150 необычных экспонатов
16:36
Совет на выходные
16:33
Любимый держал: Волочкова показала забавы с бутылкой
16:24
В Петербурге молодая пара выпала из окна 9-го этажа во время секса
16:18
"Я не дам, чтобы любовь вскружила голову": Рудковская о романе Плющенко
16:07
Женатый Куценко подбивает клинья к Михалковой
15:53
Заговоривший о смерти Корчевников получил зловещее предзнаменование
15:50
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе поймали на госизмене
15:32
Родившая Федорова оказалась в тяжелом состоянии
15:25
43-летняя Тина Канделаки заговорила о пластической операции
15:23
Мужчина убил двух человек и захватил заложницу в лагере альпинистов
14:58
Бедный малыш: голый сын Собчак стал приманкой для педофилов
14:43
"Я чувствовала смерть": Апина рассказала о жизни после развода
14:38
ДНК для кастрата: Малахов влез в скандал с наследством "беременной" от Киркорова
14:27
Сторонники "ЕР" поддержат грантами региональные НКО
14:26
В США река наполнилась бурбоном Jim Beam
14:24
После операции Корчевников не смог ходить
14:23
Eco Life Fest – главное экособытие лета
13:59
Планета под угрозой: на Землю несется огромный астероид
13:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июля 2019 года
13:56
Эксперты объяснили провал оппозиции на выборах в Мосгордуму
13:50
Раскрыт секрет таинственного ожерелья Меган Маркл
13:45
"ЕР" усовершенствует внутрипартийные праймериз
13:40
Тайвань облегчил визовый режим россиянам
13:32
Тете искалеченной девочки из Ингушетии подобрали статью
13:10
Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий
13:02
Подведены итоги Х ежегодной премии "Права потребителей и качество обслуживания"
13:01
"Горе – это роскошь": Алибасов раскрыл всю правду об отравлении
12:41
Путин присвоил погибшим подводникам звания Героев России
12:36
"Старый и выживший из ума": товарка Цымбалюк-Романовской плюнула в лицо Джигарханяну
12:23
"Чучело": Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд
12:02
"Звероподобный человек": наглеца Порошенко отправили в карцер
11:59
Цекало странно отреагировал на развод Милявской
11:59
Бледанс рассекретила взрослого сына
11:58
Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
11:50
Кожевникова возбудила народ вывалившейся грудью
11:38
СМИ: Отца Собянина экстренно везут в реанимацию
11:33
ФСБ России задержала шпиона
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
Россияне взбунтовались против ушлого халявщика Лукашенко
Раскрыт секрет спасения Алибасова от неминуемой смерти
Звезда "Comedy Club" призналась в интимной близости из жалости
Бедный малыш: голый сын Собчак стал приманкой для педофилов
43-летняя Тина Канделаки заговорила о пластической операции
Шоу-бизнес

"Так искусно лгать": Бузова напомнила Тарасову о себе

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поющая телеведущая Ольга Бузова спустя три года вспомнила о своем разрыве с Дмитрием Тарасовым, посвятив ему свой пост в соцсети. Девушка призналась, что до сих пор не может понять, как можно было так лгать. 
прочитано 722 раза

В Международный день поцелуев Ольга Бузова вспомнила, как была счастлива в это время три года назад с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. По ее словам, именно тогда она записала песню "Под звуки Поцелуев" и действительно проспалась и засыпала под них, ничего не подозревая. 

ПО ТЕМЕ

Вскрылась близкая связь Топалова с Бузовой

Странное поведение Успенской с Киркоровым вызвало вопросы

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

При этом Ольга Бузова уверяет, что все давно простила, но вот понять, как можно было жить двойной жизнью, понять до сих пор не может. 

"Я никогда не смогу понять, как некоторые люди умудряются так искусно лгать и жить двойной жизнью", – написала звезда.

Видимо, пока Ольга не может оправиться от предательства любимого человека. В свое время, казалось, то Тарасов и Бузова были очень счастливы – Ольга делилась фотографиями с романтичных свиданий и празднований годовщин. 

За жизнью Тарабузиков, как прозвали их поклонники, следила вся страна. Потом фанаты разделились на два лагеря – кто-то вступился за Ольгу, утверждая, что футболист поступил по-свински, кто-то высказывал мнения, что телеведущая была не слишком хорошей женой. 

7 июля 2019, 17:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну то, что Тарасов барахло и так понятно. Вот Бузову не туда понесло. Надо было бы выбрать деятельность поинтеллигентнее....
1

Популярные темы форума

Политика

Нарушение закона: Зеленскому пригрозили серьезными последствиями
Россияне взбунтовались против ушлого халявщика Лукашенко
"Звероподобный человек": наглеца Порошенко отправили в карцер
Почему России важно развивать отношения с Африкой

Шоу-бизнес

Асмус присоединилась к травле Гузеевой
Племянница Ротару возбудила пикантным видео
"Задолбали!": Шаляпин взорвался после неудобного вопроса о Цымбалюк-Романовской
Переживающая развод Лолита Милявская восторгается другим мужчиной

Проишествия

Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение

Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Шоу-бизнес

"Больной человек": Алибасов публично втоптал сына в грязь

Шоумен очень зол из-за происходящего
Шоу-бизнес

Чехова жестоко поглумилась над внешностью Собчак

Телеведущая предложила журналистке пройти косметическую процедуру
Шоу-бизнес

Певцов привел Дроздову в ЗАГС и заговорил о разводе

В жизни супружеской пары грядут перемены

Гороскоп

Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru