В США внезапно скончался известный молодой актер

Известный 20-летний актер Камерон Бойс скончался в США. Как рассказала журналистам его представитель, молодой человек умер во сне от приступа, связанного с давним продолжительным заболеванием. Других подробностей он не уточнил.
Бойс начал сниматься в 2008 году. Первой его работой стала роль в клипе That Green Gentleman рок-группы Panic! At This Disco. Затем он много работал с киностудией Disney. Широкому зрителю известен по картинам "Зеркала", "Одноклассники", "Наследники" и сериале "Джесси". Дата прощания и похорон пока не озвучиваются.
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