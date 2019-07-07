Разводящаяся Лолита показала свое истинное лицо

Певица поделилась с поклонниками любопытным видео в Instagram. Лолита Милявская продемонстрировала, как выглядит по утрам.

Исполнительница, переживающая сейчас расставание с 43-летним мужем Дмитрием Ивановым, опубликовала ролик в косметической маске. В своем микроблоге Лолита Милявская поделилась первым видео после объявления о разводе с супругом, где показала свое "истинное лицо".

На видео артистка крупным планом снимает свое лицо в пенистой маске. "Вот такая я утром, обычно утро у меня так и начинается. Я снимаю с себя всю пену, все, что можно с себя снять, ну и дальше иду как человек. А сейчас на мне выступает такая штука, хоть брейся. Вот оно, истинное лицо женщины", – заявила знаменитость.

Своим откровенным роликом Лолита Милявская собрала море комментариев. Многие фолловеры восхитились смелостью и непосредственностью певицы. "Очень искренняя и непосредственная!!! Восхищаюсь Вами!!!", "Лолита, вы в любом виде красавица", "Шикарная как всегда", – поддержали Лолиту Милявскую поклонники.

В подписи к своему посту звезда сообщила, что направляется в Донецк. Подписчики Лолиты Милявской из этого города отметили, что с нетерпением ждут с ней встречи на концерте. "Ждем вашего концерта в Донецке, сегодня встретимся", "Очень рады Вам и Вашему приезду в Донецк", – отреагировали фанаты певицы.

Напомним, развод с Дмитрием Ивановым станет пятым для Лолиты Милявской. Пара поженилась в 2010 году.