Разводящаяся Лолита показала свое истинное лицо
Исполнительница, переживающая сейчас расставание с 43-летним мужем Дмитрием Ивановым, опубликовала ролик в косметической маске. В своем микроблоге Лолита Милявская поделилась первым видео после объявления о разводе с супругом, где показала свое "истинное лицо".
На видео артистка крупным планом снимает свое лицо в пенистой маске. "Вот такая я утром, обычно утро у меня так и начинается. Я снимаю с себя всю пену, все, что можно с себя снять, ну и дальше иду как человек. А сейчас на мне выступает такая штука, хоть брейся. Вот оно, истинное лицо женщины", – заявила знаменитость.
Своим откровенным роликом Лолита Милявская собрала море комментариев. Многие фолловеры восхитились смелостью и непосредственностью певицы. "Очень искренняя и непосредственная!!! Восхищаюсь Вами!!!", "Лолита, вы в любом виде красавица", "Шикарная как всегда", – поддержали Лолиту Милявскую поклонники.
В подписи к своему посту звезда сообщила, что направляется в Донецк. Подписчики Лолиты Милявской из этого города отметили, что с нетерпением ждут с ней встречи на концерте. "Ждем вашего концерта в Донецке, сегодня встретимся", "Очень рады Вам и Вашему приезду в Донецк", – отреагировали фанаты певицы.
Напомним, развод с Дмитрием Ивановым станет пятым для Лолиты Милявской. Пара поженилась в 2010 году.
Артистка рассказала о случившемся в соцсетях
Певец грубо ответил журналистам
Телеведущая предложила журналистке пройти косметическую процедуру
В жизни супружеской пары грядут перемены
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Сказал, что отвратительно готовлю
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Секс с чернокожим
Жесткий секс
Кого выбрать?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
ВЕСЫ
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Не получается забеременеть
Не дает мне денег
Подруга отбила моего парня
Пугачева обнаглела
13 лет не слушается совсем
Пожалуйста помогите
Оплачивать жилье пополам
Как перестать выносить мозг?
Оральный секс
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Нельзя всем дать всё, потому что всех много, а всего мало.