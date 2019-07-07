Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение
Шоумен рассказал, что певица лично позвонила исполняющему обязанности директора железнодорожных вокзалов РЖД Константину Кравцову. Примадонна попросила не увольнять начальника Рижского вокзала.
"Лично я считаю, что Пугачева поступила, по-человечески, правильно", – отметил Андрей Разин. "Конечно, правильно, что позвонила. Какой-нибудь Киркоров даже бы, наверное, и не почесался", – поддержал точку зрения продюсера один из фолловеров.
Ранее шоумен говорил, что дни начальника Рижского вокзала на его посту сочтены. Всему виной инцидент, когда на перроне появился автомобиль с Аллой Пугачевой, который подвез ее к самому вагону.
Как писали "Дни.ру", многие россияне ополчились на Примадонну после этого случая, сочтя ее выходку гадкой: мол, Алла Пугачева совсем зазналась. Многие выразили свое возмущение тем фактом, что певица не могла дойти до вагона "своим ходом". Эта история получила широкую огласку в СМИ.
Отметил, в настоящее время Алла Пугачева с семьей отдыхает в Юрмале. На днях они с Максимом Галкиным посетили выступление шоу-балета "Тодес". К знаменитостям было приковано все внимание публики.
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