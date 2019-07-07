Певцов привел Дроздову в ЗАГС и заговорил о разводе
Актеры, прожившие в браке более 20 лет, приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа столицы. Дмитрий Певцов предложил пользователям соцсети самим догадаться, зачем они с Ольгой Дроздовой приехали в центр Москвы.
"Ответ на нашу ЗАГАДКУ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) ждем от вас с нетерпением. Чтобы избежать сплетен и публикаций в желтой прессе, Дмитрий Певцов сразу подчеркнул, что он не собирается разводиться с женой.
Большинство поклонников предположили, что Дроздова все-таки решилась взять фамилию мужа. Друзья пары понадеялись, что супруги решились на усыновление. Другие уверены, что Дмитрий Певцов с женой приехали к ЗАГСу по случаю годовщины.
Актер обещал позже поделиться ответом на эту интригу. В любом случае, подписчики уверены, что в знаменитость грядут позитивные перемены.
Напомним, Дмитрий Певцов поделился архивным фото с Ольгой Дроздовой. Роман артистов начался в 1991 году, на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Они полюбили друг друга с первого взгляда. Звезды поженились через три года.
Как писали "Дни.ру", ранее Дмитрий Певцов обратился к президенту России Владимиру Путину в соцсети. Актер набрался смелости и попросил, чтобы глава государства выделил здание под театр для курса Дмитрия Певцова.
Артистка рассказала о случившемся в соцсетях
Певец грубо ответил журналистам
Звезда получила травму на отдыхе
Шоумен очень зол из-за происходящего
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Сказал, что отвратительно готовлю
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Секс с чернокожим
Жесткий секс
Кого выбрать?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
ВЕСЫ
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Не получается забеременеть
Не дает мне денег
Подруга отбила моего парня
Пугачева обнаглела
13 лет не слушается совсем
Пожалуйста помогите
Оплачивать жилье пополам
Как перестать выносить мозг?
Оральный секс
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.