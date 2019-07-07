"Сил нет уже": Кудрявцева мучается от страшных болей
Уже много дней знаменитость мучается от головных болей. Чтобы избавиться от недуга, 48-летняя ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ пыталась лечиться, но пока положительного результата нет.
"Замучали головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Сил нет уже, таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать", — написала Лера Кудрявцева. Новость не на шутку встревожила поклонников и коллег телезвезды.
Многие предложили ведущей начать с МРТ, а уже затем искать специалиста. В частности, об этом сказала актриса Алика Смехова.
Подруга Леры Кудрявцевой Анфиса Чехова посоветовала ей искать врача за границей. "Лерыч, я бы посоветовала тебе поехать на чекап в Корею. Я тут нахожусь. Тут очень хорошо ищут причины всего! Или в Кивач! Там тоже докапываются до первопричин! Еще могу отправить тебя к крутому врачу из Канады. Он диагностирует хорошо! И своим аппаратом квантовой медицины лечит!" – обратилась к Лере Кудрявцевой Чехова.
Шоумен очень зол из-за происходящего
Пользователи массово отписываются
Артистка выглядит великолепно
Телеведущая предложила журналистке пройти косметическую процедуру
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Сказал, что отвратительно готовлю
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Секс с чернокожим
Жесткий секс
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Кого выбрать?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
ВЕСЫ
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Не получается забеременеть
Подруга отбила моего парня
Не дает мне денег
Пугачева обнаглела
13 лет не слушается совсем
Пожалуйста помогите
Как перестать выносить мозг?
Оральный секс
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Оплачивать жилье пополам
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.