"Колхозница": Макеева предстала в "деревенском" наряде
В кадре артистка позирует на ферме в длинном платье с цветочным узором и соломенной шляпе. Летний образ она дополнила коричневыми сапожками. Длинные каштановые волосы знаменитость оставила распущенными.
В подписи к посту Анастасия Макеева рассуждает о моде и стиле. Она призналась, что никогда не считала себя модной, однако всегда обладала чувством стиля. "Моя позиция – важно быть стильной и найти свой стиль, а мода жестоко меняется и отнюдь не всем идет ее веяние", – написала актриса.
Артистка также предложила поклонникам сыграть в игру: придумать название ее образу и рассказать о первой ассоциации, которая у них возникает при видео фотографий. "Мне адски любопытно, какое восприятие у вас будет от родного фасона, но разного цвета и отличного материала; как дизайнер может играть ощущениями людей от одежды, поменяв всего лишь ткань и цвет", – отметила Анастасия Макеева.
Пользователи охотно делились своими мыслями. "Владелица фермы, решившая обойти своих владения и проконтролировать рабочих, которые в обморок попадали от красоты своей хозяйки", "Эти фото ассоциируются у меня с телешоу "Барышня-крестьянка", где две девушки меняются жизнями", "Чересчур шикарная колхозница", – написали комментаторы.
Артистка рассказала о случившемся в соцсетях
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