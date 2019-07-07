"Просто до слез": Зверев посвятил песню Кобзону (видео)
Несколько часов назад стилист разместил отрывок песни "Вселенная", записанной в дуэте с Иосифом Кобзоном. Композицию он сопроводил коротким клипом, состоящим из архивных видео из жизни общественного деятеля и фрагментов их совместной работы в студии. "С благословения Нелли Кобзон. Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона посвящается", – написал Сергей Зверев.
Пользователи оценили композицию и вокальные данные стилиста. Многим подписчикам особенно понравился текст песни. "Сергей, пишите и пойти больше таких песен. Это шедевр, который можно годами переслушивать", "Прекрасный голос", "Сергей, просто до слез", "Очень красивая и душевная песня", – делились мыслями комментаторы.
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