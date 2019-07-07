"Дуры старые": коснувшуюся ягодиц подруги Апину жестко затравили
На днях артистка опубликовала небольшое видео в соцсетях. Вместе с певицей Катей Семеновой Алена Апина перепела свой старый трек "Семечек стакан".
"Я с репетиции выложила маленький кусочек. Казалось бы, придраться не к чему вообще. Мы там два раза попкой друг друга "пум-пум" в проигрыше. Написали: "Совсем уж, **** (сошли с ума – прим. ред.). Дуры старые!" – процитировала знаменитость злопыхателей.
По словам Алены Апиной раньше подобные комментарии вызывали у нее панику, она судорожно пыталась понять, что сделала не так, старалась исправиться, теперь же нападки обывателей смешат. "Написали? Написали! Эх, клево!" – поделилась эмоциями знаменитость в YouTube-шоу "Так. Можно".
Алена Апина отметила, что в первый раз столкнулась с критикой Сети в 2017 году, после выхода клипа "Близость". Тогда звезду обвинили в чрезмерной откровенности. Ролик набрал более миллиона просмотров и стал настоящей сенсацией. Певица отметила, что не ожидала такого потока негатива.
Апина вспомнила, как после публикации скандального видео с ней связался бывший муж Александр Иратов. "Он позвонил и сказал: "Когда я был рядом, то все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная". Сказал, что я сошла с ума, раз всем трусы показала", - вспомнила Алена Апина.
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