"Несимпатичный неухоженный дрыщ": Солнцев припечатал извращенца Панина

Рустам Солнцев признался, что скандальное секс-видео с участием актера Алексея Панина, он забудет еще нескоро. Шоумен не может отойти от шока после ознакомления с нашумевшими кадрами.

"Большой эстет Панин далеко пошел. Может быть, он вырос и показывает нам, какими нам надо быть, а мы слабоваты, смотрим и не понимаем чего-либо. А может быть он, и эта версия тоже имеет место быть, сбрендил, с ума сошел, и это не фигура речи", – предположил Рустам Солнцев, добавив, что если Алексей действительно душевнобольной, то обращать внимания на его выходки не стоит.

Другое дело если артист снимает свой интим под действием запрещенных веществ. По словам Рустама, Алексей в тех скандальных видео смахивает также на человека под кайфом. Шоумен обратил внимание на "масляные" глаза артиста, его затуманенный взгляд. Солнцев отметил, что под действием веществ Панин не ведает, что творит.

"Ему кажется, что он в этих видео хорош, симпатичен, приколен, и нам всем будет кайфово на него смотреть. Но нет, эти видео вызывают, лично у меня, омерзение… Перед нами Панин – несимпатичный неухоженный дрыщ", – заметил шоумен.

После Рустам Солнцев задался вопросом: кто именно выкладывает эти видео? Знаменитость пришла к выводу, что если артист сам выставляет свои утехи на всеобщее обозрение, то он "дурак", однако, если же это делает кто-то другой за спиной Алексея, то так поступает только "подлый кретин".

"А ему приходится изображать, что он сам доволен, что эти видосы уплыли в Сеть", – объяснил реакцию Алексея Панина Рустам Солнцев личном влоге на YouTube. Шоумен полагает, что интимные ролики похоронили карьеру Алексея, теперь Панину светит только работа в порно.