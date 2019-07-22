"Клоун-шоу" Волочковой провалилось

"Мои дорогие! Я это сделала! Для вас! Мои любимые зрители!!! Спасибо всем, кто пришел! Спасибо за этот переаншлаг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Я вообще хотела тихо. Для 500 человек. Мы и рекламу не делали.. Только в инстаграм моей. Я такая счастливая, что вас пришло в два раза больше.😊 За цветы – нет слов!!! Вы же знали, что я их люблю!!! Везу все домой!!! Даже рассадку мне лично пришлось изменить, чтобы она была удобной для вас.😊 Без всяких столиков! Я так старалась для вас, не жалея сил и времени на репетиции. Зал "Мир" вместил всех! В темноте, да не в обиде! Вы замечательные мои зрители! А таких фанатов, которые в первой странице карусели, я очень ценю!" – написала Анастасия Волочкова.
Шоу балерины посетила ее дочь Ариадна, которая, по слухам, давно живет с отцом. Анастасия опубликовала ряд фотографий и видео, продемонстрировав полный зал, гостей, с которыми с удовольствием фотографировалась, и детей, принявших участие в постановке.
Несмотря на то что Волочкова запретила комментировать публикации в Instagram, на одну появились отзывы. Многие зрители из-за "переаншлага", о котором заявила Анастасия, остались без своих, согласно купленным билетам, мест. Судя по отзывам, организация шоу была ужасна: якобы не к кому было обратиться за помощью в зале, спектакль задержали.
"Отвратительно!!! Сначала искусственно создана толпа на входе, охрана запускала по 5-7 человек и закрывала дверь. Далее в зале занять места по билету невозможно, те кто первым зашел занял место которое понравилось, администраторов никого что-бы уточнить места. У нас были билеты в 3 ряд, а пришлось занять места в последнем причем сами еще и стулья добывали и расставляли. Начало задержали на полчаса. Балета не увидела вообще... то что было на сцене назвала бы какофонией движений..." – высказалась одна зрительница.
Другая опровергла слова Волочковой: "Анастасия ну что же вы все время врете. Билеты на ваше клоун-шоу практически все остались не проданными и вам ничего не оставалось как всем им раздавать даром. Вы провалили концерт и организаторы оказались по уши в долгах. Огромное количество цветов? Опять ложь. Вам заказали 5 букетов организаторы + Арина и еще пару ваших знакомых. Все и это видно на ваших фото. Вы полностью провалили проект. И вам по истине место только в цирке".
Говорят, не все юношеские коллективы согласились участвовать в постановке Волочковой. "Та-а-к... а теперь , милочка, расскажите нам, что у вас произошло с Сансарой, а?? Почему коллектив отказался выступать с вами?" – задали вопрос балерине. Она пока не ответила.
Комментаторы пояснили и загруженность зала. "На Волочкову пришли посмотреть, как на животных в цирке, а "аншлаг"обеспечили родители детей ,выступающих на площадке и любопытные, которые в живую посмотрели на бывшую "балетную" всемдавалку", – съехидничал интернет-пользователь.
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