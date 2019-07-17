"В этом нет ничего ужасного": проникшая в чужой туалет Собчак возбудилась от порножурналов

Вместе со съемочной группой YouTube-проекта "Осторожно, Собчак!" телеведущая приехала на работу к Варламову. Во время записи интервью Ксения отпросилась по нужде.
"Я не хочу, чтобы потом ты меня обвинял, как Волочкова, поэтому сделаю это прямо при тебе. Иди сюда, буду тебя распинать", – позвала возбужденная теледива Илью Варламова к двери уборной.
Ксения, интригуя зрителя, заявила, что в Илье, который с виду безобиден, скрывается страшный маньяк-извращенец. Оказывается, в туалете офиса Варламова теледива нашла азиатские порножурналы.
"Вот такой работой вы занимаетесь в офисе? *** с утра до вечера. Ты извращенец, Илья", – распекала теледива ошарашенного блогера.
"Мы договаривались, что ты не будешь никуда заходить, это единственное место, откуда мы не убрали эти журналы. Это японские журналы, потрясающие, это особый вид интересных журналов, которые я привез из Японии. А потом они начали увеличиваться в количестве. Видимо, кто-то, кто там бывает, привозит и складывает", – смущенно оправдывался Илья, было заметно, что находка Ксении Собчак выбила его из колеи.
Примечательно, что во время беседы Собчак и Варламов постоянно вспоминали о найденных в уборной журналах. Блогера обидела бестактность Ксении.
"Я вообще не ханжа, меня просто удивило, что у тебя такой странный азиатский вкус. Какую именно порнуху мы смотрим – это тоже определяет человека. В этом нет ничего ужасного, я тоже смотрю иногда порнуху. То, что ты порнуху на работе смотришь, как все люди, – это даже мило. Это происходит по всей стране", – успокаивала героя телеведущая.
Илье Варламову пришлось весь эфир оправдываться, уверять Ксению Собчак и зрителей, что он не мастурбирует на работе. В итоге теледива настолько достала героя шутками о порно, что в конце шоу он перешел на крик.
"Тебя когда-нибудь били на съемках, Ксения? Мы сейчас поднимем рейтинги тебе", – сказал герой шоу, но угрозы, к счастью для теледивы, так и не исполнил.
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