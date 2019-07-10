"Пожизненное клеймо": на дочь Алсу вылили ушат помоев

Уже несколько месяцев прошло после скандала, в который вляпалась юная вокалистка Микелла Абрамова и ее мама – певица Алсу. Судя по всему, россияне еще не скоро забудут финал шестого сезона песенного шоу "Голос.Дети".

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