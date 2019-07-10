"Пожизненное клеймо": на дочь Алсу вылили ушат помоев
После того, как Микелла на глазах у всей страны сначала получила победу в вокальном конкурсе, а потом также публично с ней попрощалась, в Сети не утихает дискуссия. Интернет-обыватели условно разделились на два противоборствующих лагеря: защищающих наследницу знаменитости и осуждающих ее.
Злопыхатели уверены, что скандал на ток-шоу навсегда поставил крест на певческой карьере Абрамовой, по крайней мере в России. Более того, многие отрицают наличие у девочки каких-либо вокальных данных. Они то и дело поливают несчастного ребенка грязью.
"У девочки пожизненное клеймо:"АННУЛИРОВАННАЯ!".Теперь уже пой,не пой ........ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Купят музыку, купят тексты, купят песни, купят эфиры. Многое купят.. Но! Искреннюю любовь и уважение зрителей купить нельзя! А репутация и доброе имя, увы, уже сильно запятнаны. Жаль девочку, но деньги родителей сыграли с ней оооочень злую шутку", "Скоро малахов про неее 2 серии снимет. Потом на детское евровидение запихают. Так что новая звезда восходит", – пишут пользователи Сети.
Между тем поклонники поддерживают Микеллу Абрамову. Негативные комментарии, по их мнению, – это происки завистников.
"Молодец, девочка! Удачи и не слушай никого! Завистников и мнимые знатоков музыки очень много. Учись, пой и радуй своих фанатов. А они уже есть", "ТАЛАНТЛИВЫМ ЛЮДЯМ ВСЕГДА ЗАВИДОВАЛИ!!!", "Очень талантливая девочка, красивый голос. А все остальное – игры взрослых", "Умница 👍 отличный голос", – пишут фанаты Микеллы Абрамовой.
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